Набор ключей имбусовых Matrix 11226, 1.5-10 мм, короткие, 9 предметов

Преимущества

Ключи изготовлены из хромованадиевой стали

При работе в труднодоступных местах длинный конец используется как рабочий

Укомплектованы в удобные пластиковые футляры

Набор имбусовых ключей MATRIX 11226 используется при работе с крепежом, который оснащен внутренним шестигранным гнездом.