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Набор ключей имбусовых Matrix 11226, 1.5-10 мм, короткие, 9 предметов
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Наборы шестигранных ключей
    Набор ключей имбусовых Matrix 11226, 1.5-10 мм, короткие, 9 предметов
    Арт. Х130252136
    Набор ключей имбусовых Matrix 11226, 1.5-10 мм, короткие, 9 предметов
    Набор ключей имбусовых Matrix 11226, 1.5-10 мм, короткие, 9 предметов
    Набор ключей имбусовых Matrix 11226, 1.5-10 мм, короткие, 9 предметов
    Набор ключей имбусовых Matrix 11226, 1.5-10 мм, короткие, 9 предметов
      Набор ключей имбусовых Matrix 11226, 1.5-10 мм, короткие, 9 предметов
      Набор ключей имбусовых Matrix 11226, 1.5-10 мм, короткие, 9 предметов
      Набор ключей имбусовых Matrix 11226, 1.5-10 мм, короткие, 9 предметов
      Набор ключей имбусовых Matrix 11226, 1.5-10 мм, короткие, 9 предметов

      Набор ключей имбусовых Matrix 11226, 1.5-10 мм, короткие, 9 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х130252136

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Размер ключа, мм
      		1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 10, 8
      Форма
      		угловая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор имбусовых ключей MATRIX 11226 используется при работе с крепежом, который оснащен внутренним шестигранным гнездом.

        Преимущества

        • Ключи изготовлены из хромованадиевой стали
        • При работе в труднодоступных местах длинный конец используется как рабочий
        • Укомплектованы в удобные пластиковые футляры