Набор ключей имбусовых Matrix 11226, 1.5-10 мм, короткие, 9 предметов
Арт. Х130252136
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Германия
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Размер ключа, мм
|1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 10, 8
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Форма
|угловая
- Набор имбусовых ключей MATRIX 11226 используется при работе с крепежом, который оснащен внутренним шестигранным гнездом.
Преимущества
- Ключи изготовлены из хромованадиевой стали
- При работе в труднодоступных местах длинный конец используется как рабочий
- Укомплектованы в удобные пластиковые футляры