Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор кольцевых пил по дереву Matrix D19-127мм 12 предметов, 70472
5.0
2
1 410 ₽
Наборы коронок по дереву
    Набор кольцевых пил по дереву Matrix D19-127мм 12 предметов, 70472
    Арт. 90167513
    5.0
    2
    Набор кольцевых пил по дереву Matrix D19-127мм 12 предметов, 70472
    Набор кольцевых пил по дереву Matrix D19-127мм 12 предметов, 70472
    Набор кольцевых пил по дереву Matrix D19-127мм 12 предметов, 70472
    Набор кольцевых пил по дереву Matrix D19-127мм 12 предметов, 70472
    Набор кольцевых пил по дереву Matrix D19-127мм 12 предметов, 70472
    Набор кольцевых пил по дереву Matrix D19-127мм 12 предметов, 70472
    Набор кольцевых пил по дереву Matrix D19-127мм 12 предметов, 70472
    Набор кольцевых пил по дереву Matrix D19-127мм 12 предметов, 70472
    Набор кольцевых пил по дереву Matrix D19-127мм 12 предметов, 70472
    Набор кольцевых пил по дереву Matrix D19-127мм 12 предметов, 70472
    Набор кольцевых пил по дереву Matrix D19-127мм 12 предметов, 70472
      Набор кольцевых пил по дереву Matrix D19-127мм 12 предметов, 70472
      Набор кольцевых пил по дереву Matrix D19-127мм 12 предметов, 70472
      Набор кольцевых пил по дереву Matrix D19-127мм 12 предметов, 70472
      Набор кольцевых пил по дереву Matrix D19-127мм 12 предметов, 70472
      Набор кольцевых пил по дереву Matrix D19-127мм 12 предметов, 70472
      Набор кольцевых пил по дереву Matrix D19-127мм 12 предметов, 70472
      Набор кольцевых пил по дереву Matrix D19-127мм 12 предметов, 70472
      Набор кольцевых пил по дереву Matrix D19-127мм 12 предметов, 70472
      Набор кольцевых пил по дереву Matrix D19-127мм 12 предметов, 70472
      Набор кольцевых пил по дереву Matrix D19-127мм 12 предметов, 70472
      Набор кольцевых пил по дереву Matrix D19-127мм 12 предметов, 70472

      Набор кольцевых пил по дереву Matrix D19-127мм 12 предметов, 70472

      1 410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      Арт. 90167513
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип упаковки
      		футляр
      min диаметр, мм
      		19
      Все характеристики
      1 410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор кольцевых пил MATRIX 70472 используется совместно с дрелями для сверления отверстий диаметром от 19 мм до 127 мм в древесине различных пород, фанере, ДСП и гипсокартоне. Изготовлены из углеродистой стали. Набор поставляется в пластиковом чемодане, удобном для хранения и транспортировки.

        Преимущества

        • Качество 
        • Надежность