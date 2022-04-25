Набор кольцевых пил по дереву Matrix D19-127мм 12 предметов, 70472

Преимущества

Качество

Надежность

Набор кольцевых пил MATRIX 70472 используется совместно с дрелями для сверления отверстий диаметром от 19 мм до 127 мм в древесине различных пород, фанере, ДСП и гипсокартоне. Изготовлены из углеродистой стали. Набор поставляется в пластиковом чемодане, удобном для хранения и транспортировки.