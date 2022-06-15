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Набор комбинированных ключей Вихрь (6-22 мм, 12 шт.)
5.0
1
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Наборы комбинированных гаечных ключей
    Набор комбинированных ключей Вихрь (6-22 мм, 12 шт.)
    Арт. О00000013281
    5.0
    1
    Набор комбинированных ключей Вихрь (6-22 мм, 12 шт.)
    Набор комбинированных ключей Вихрь (6-22 мм, 12 шт.)
    Набор комбинированных ключей Вихрь (6-22 мм, 12 шт.)
    Набор комбинированных ключей Вихрь (6-22 мм, 12 шт.)
    Набор комбинированных ключей Вихрь (6-22 мм, 12 шт.)
    Набор комбинированных ключей Вихрь (6-22 мм, 12 шт.)
    Набор комбинированных ключей Вихрь (6-22 мм, 12 шт.)
    Набор комбинированных ключей Вихрь (6-22 мм, 12 шт.)
    Набор комбинированных ключей Вихрь (6-22 мм, 12 шт.)
      Набор комбинированных ключей Вихрь (6-22 мм, 12 шт.)
      Набор комбинированных ключей Вихрь (6-22 мм, 12 шт.)
      Набор комбинированных ключей Вихрь (6-22 мм, 12 шт.)
      Набор комбинированных ключей Вихрь (6-22 мм, 12 шт.)
      Набор комбинированных ключей Вихрь (6-22 мм, 12 шт.)
      Набор комбинированных ключей Вихрь (6-22 мм, 12 шт.)
      Набор комбинированных ключей Вихрь (6-22 мм, 12 шт.)
      Набор комбинированных ключей Вихрь (6-22 мм, 12 шт.)
      Набор комбинированных ключей Вихрь (6-22 мм, 12 шт.)

      Набор комбинированных ключей Вихрь (6-22 мм, 12 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013281
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22
      Покрытие
      		хромовое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор комбинированных ключей ВИХРЬ - изготовлены из хромованадиевой стали, имеют хромированное покрытие. Включает 12 гаечных ключей, изготовленных из качественной стали. Применяются для работ с шестигранным крепежом.

        Преимущества

        • Комплект охватывает наиболее часто используемые размеры;
        • Двенадцатигранная накидная головка обеспечивает плотный охват крепежа.