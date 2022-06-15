Набор комбинированных ключей Вихрь (6-22 мм, 12 шт.)

Преимущества

Комплект охватывает наиболее часто используемые размеры;

Двенадцатигранная накидная головка обеспечивает плотный охват крепежа.

Набор комбинированных ключей ВИХРЬ - изготовлены из хромованадиевой стали, имеют хромированное покрытие. Включает 12 гаечных ключей, изготовленных из качественной стали. Применяются для работ с шестигранным крепежом.