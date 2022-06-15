Набор комбинированных ключей Вихрь (6-22 мм, 12 шт.)
Арт. О00000013281
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22
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Покрытие
|хромовое
- Набор комбинированных ключей ВИХРЬ - изготовлены из хромованадиевой стали, имеют хромированное покрытие. Включает 12 гаечных ключей, изготовленных из качественной стали. Применяются для работ с шестигранным крепежом.
Преимущества
- Комплект охватывает наиболее часто используемые размеры;
- Двенадцатигранная накидная головка обеспечивает плотный охват крепежа.