Набор комбинированных ключей Вихрь (6-19 мм, 8 шт.)
Арт. О00000013374
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|6, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 19
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Покрытие
|хромовое
- Набор комбинированных ключей 8 штук 6 - 19 Вихрь 73/6/5/7 состоит из восьми наиболее популярных размеров. Комплект подойдет для шестигранного крепежа.
Преимущества
- Ключ с рожковой и накидной головкой позволяет работать даже со тугими болтами и гайками;
- Набор комбинированных ключей ВИХРЬ включает 8 гаечных ключей, изготовленных из качественной стали;
- Применяются для работ с шестигранным крепежом.