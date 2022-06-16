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Набор комбинированных ключей Вихрь (6-19 мм, 8 шт.)
5.0
2
Найти аналог
Наборы комбинированных гаечных ключей
    Набор комбинированных ключей Вихрь (6-19 мм, 8 шт.)
    Арт. О00000013374
    5.0
    2
    Набор комбинированных ключей Вихрь (6-19 мм, 8 шт.)
    Набор комбинированных ключей Вихрь (6-19 мм, 8 шт.)
    Набор комбинированных ключей Вихрь (6-19 мм, 8 шт.)
    Набор комбинированных ключей Вихрь (6-19 мм, 8 шт.)
    Набор комбинированных ключей Вихрь (6-19 мм, 8 шт.)
    Набор комбинированных ключей Вихрь (6-19 мм, 8 шт.)
    Набор комбинированных ключей Вихрь (6-19 мм, 8 шт.)
    Набор комбинированных ключей Вихрь (6-19 мм, 8 шт.)
    Набор комбинированных ключей Вихрь (6-19 мм, 8 шт.)
    Набор комбинированных ключей Вихрь (6-19 мм, 8 шт.)
    Набор комбинированных ключей Вихрь (6-19 мм, 8 шт.)
      Набор комбинированных ключей Вихрь (6-19 мм, 8 шт.)
      Набор комбинированных ключей Вихрь (6-19 мм, 8 шт.)
      Набор комбинированных ключей Вихрь (6-19 мм, 8 шт.)
      Набор комбинированных ключей Вихрь (6-19 мм, 8 шт.)
      Набор комбинированных ключей Вихрь (6-19 мм, 8 шт.)
      Набор комбинированных ключей Вихрь (6-19 мм, 8 шт.)
      Набор комбинированных ключей Вихрь (6-19 мм, 8 шт.)
      Набор комбинированных ключей Вихрь (6-19 мм, 8 шт.)
      Набор комбинированных ключей Вихрь (6-19 мм, 8 шт.)
      Набор комбинированных ключей Вихрь (6-19 мм, 8 шт.)
      Набор комбинированных ключей Вихрь (6-19 мм, 8 шт.)

      Набор комбинированных ключей Вихрь (6-19 мм, 8 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013374
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		6, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 19
      Покрытие
      		хромовое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Набор комбинированных ключей 8 штук 6 - 19 Вихрь 73/6/5/7 состоит из восьми наиболее популярных размеров. Комплект подойдет для шестигранного крепежа.

        Преимущества

        • Ключ с рожковой и накидной головкой позволяет работать даже со тугими болтами и гайками;
        • Набор комбинированных ключей ВИХРЬ включает 8 гаечных ключей, изготовленных из качественной стали;
        • Применяются для работ с шестигранным крепежом.