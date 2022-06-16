Набор комбинированных ключей Вихрь (6-19 мм, 8 шт.)

Преимущества

Ключ с рожковой и накидной головкой позволяет работать даже со тугими болтами и гайками;

Набор комбинированных ключей ВИХРЬ включает 8 гаечных ключей, изготовленных из качественной стали;

Применяются для работ с шестигранным крепежом.

Набор комбинированных ключей 8 штук 6 - 19 Вихрь 73/6/5/7 состоит из восьми наиболее популярных размеров. Комплект подойдет для шестигранного крепежа.