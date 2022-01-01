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Набор комбинированных ключей дюймовых Jonnesway 3/8"-1-1/4" W26414S, 14 предметов
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Наборы комбинированных гаечных ключей
    Набор комбинированных ключей дюймовых Jonnesway 3/8"-1-1/4" W26414S, 14 предметов
    Арт. jonnesway_6038
    Набор комбинированных ключей дюймовых Jonnesway 3/8"-1-1/4" W26414S, 14 предметов
    Набор комбинированных ключей дюймовых Jonnesway 3/8"-1-1/4" W26414S, 14 предметов
      Набор комбинированных ключей дюймовых Jonnesway 3/8"-1-1/4" W26414S, 14 предметов
      Набор комбинированных ключей дюймовых Jonnesway 3/8"-1-1/4" W26414S, 14 предметов

      Набор комбинированных ключей дюймовых Jonnesway 3/8"-1-1/4" W26414S, 14 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_6038

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер ключа, мм
      		3, 7, 1, 9, 5, 11, 3, 13, 7, 15, 1, 1, 1, 1
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор комбинированных ключей Jonnesway W26414S включает в себя 14 инструментов, выполненных из хромованадиевой стали. Приспособления предназначены для проведения ремонтно-строительных работ. Ключи имеют шестигранный профиль с одной стороны и накидной - с другой.

        Преимущества

        • 14 дюймовых ключей
        • Ключи выполнены из высокопрочной хромованадиевой стали, что продлевает срок службы набора комбинированных ключей Jonnesway W26414S