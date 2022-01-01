Набор комбинированных ключей дюймовых Jonnesway 3/8"-1-1/4" W26414S, 14 предметов
Арт. jonnesway_6038
Набор комбинированных ключей дюймовых Jonnesway 3/8"-1-1/4" W26414S, 14 предметов
Арт. jonnesway_6038
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Тайвань
|
Родина бренда
|Тайвань
|
Размер ключа, мм
|3, 7, 1, 9, 5, 11, 3, 13, 7, 15, 1, 1, 1, 1
|
Покрытие
|хромоникелевое
- Набор комбинированных ключей Jonnesway W26414S включает в себя 14 инструментов, выполненных из хромованадиевой стали. Приспособления предназначены для проведения ремонтно-строительных работ. Ключи имеют шестигранный профиль с одной стороны и накидной - с другой.
Преимущества
- 14 дюймовых ключей
- Ключи выполнены из высокопрочной хромованадиевой стали, что продлевает срок службы набора комбинированных ключей Jonnesway W26414S