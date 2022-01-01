Набор комбинированных ключей дюймовых Jonnesway 3/8"-1-1/4" W26414S, 14 предметов

Преимущества

14 дюймовых ключей

Ключи выполнены из высокопрочной хромованадиевой стали, что продлевает срок службы набора комбинированных ключей Jonnesway W26414S

Набор комбинированных ключей Jonnesway W26414S включает в себя 14 инструментов, выполненных из хромованадиевой стали. Приспособления предназначены для проведения ремонтно-строительных работ. Ключи имеют шестигранный профиль с одной стороны и накидной - с другой.