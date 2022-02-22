Набор комбинированных ключей Jonnesway W26112SA (10-32 мм, 12 предметов)
Арт. Х13025266
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Тайвань
|
Родина бренда
|Тайвань
|
Размер ключа, мм
|10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32
|
Покрытие
|хромоникелевое
С этим товаром смотрят
- Набор комбинированных ключей 10-32мм, 12 предметов Jonnesway W26112SA предназначен для использования при проведении строительных, ремонтных работ. Представленный набор незаменим в автомастерских для ремонта частей автомобиля. Набор включает в себе 12 комбинированных ключей для работы с шестигранными крепежами.
Преимущества
- Сочетание двух одноразмерных профилей в ключах, входящих в набор;
- Использование качественного материала;
- Создание мощной силы откручивания;
- Размер ключей от 10 до 32 мм;
- Компактность.