Набор комбинированных ключей Jonnesway W26112SA (10-32 мм, 12 предметов)

Преимущества

Сочетание двух одноразмерных профилей в ключах, входящих в набор;

Использование качественного материала;

Создание мощной силы откручивания;

Размер ключей от 10 до 32 мм;

Компактность.

Набор комбинированных ключей 10-32мм, 12 предметов Jonnesway W26112SA предназначен для использования при проведении строительных, ремонтных работ. Представленный набор незаменим в автомастерских для ремонта частей автомобиля. Набор включает в себе 12 комбинированных ключей для работы с шестигранными крепежами.