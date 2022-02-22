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Набор комбинированных ключей Jonnesway W26112SA (10-32 мм, 12 предметов)
5.0
2
8 420 ₽
Наборы комбинированных гаечных ключей
    Набор комбинированных ключей Jonnesway W26112SA (10-32 мм, 12 предметов)
    Арт. Х13025266
    5.0
    2
    Набор комбинированных ключей Jonnesway W26112SA (10-32 мм, 12 предметов)
    Набор комбинированных ключей Jonnesway W26112SA (10-32 мм, 12 предметов)
    Набор комбинированных ключей Jonnesway W26112SA (10-32 мм, 12 предметов)
    Набор комбинированных ключей Jonnesway W26112SA (10-32 мм, 12 предметов)
    Набор комбинированных ключей Jonnesway W26112SA (10-32 мм, 12 предметов)
      Набор комбинированных ключей Jonnesway W26112SA (10-32 мм, 12 предметов)
      Набор комбинированных ключей Jonnesway W26112SA (10-32 мм, 12 предметов)
      Набор комбинированных ключей Jonnesway W26112SA (10-32 мм, 12 предметов)
      Набор комбинированных ключей Jonnesway W26112SA (10-32 мм, 12 предметов)
      Набор комбинированных ключей Jonnesway W26112SA (10-32 мм, 12 предметов)

      Набор комбинированных ключей Jonnesway W26112SA (10-32 мм, 12 предметов)

      8 420 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х13025266
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер ключа, мм
      		10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
      8 420 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор комбинированных ключей 10-32мм, 12 предметов Jonnesway W26112SA предназначен для использования при проведении строительных, ремонтных работ. Представленный набор незаменим в автомастерских для ремонта частей автомобиля. Набор включает в себе 12 комбинированных ключей для работы с шестигранными крепежами.

        Преимущества

        • Сочетание двух одноразмерных профилей в ключах, входящих в набор;
        • Использование качественного материала;
        • Создание мощной силы откручивания;
        • Размер ключей от 10 до 32 мм;
        • Компактность.