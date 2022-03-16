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Набор комбинированных трещоточных ключей 8 - 19 мм. и адаптеров Jonnesway W45110S (10 предметов)
5.0
2
Найти аналог
Наборы комбинированных гаечных ключей
    Набор комбинированных трещоточных ключей 8 - 19 мм. и адаптеров Jonnesway W45110S (10 предметов)
    Арт. X1019732
    5.0
    2
    Набор комбинированных трещоточных ключей 8 - 19 мм. и адаптеров Jonnesway W45110S (10 предметов)
    Набор комбинированных трещоточных ключей 8 - 19 мм. и адаптеров Jonnesway W45110S (10 предметов)
    Набор комбинированных трещоточных ключей 8 - 19 мм. и адаптеров Jonnesway W45110S (10 предметов)
    Набор комбинированных трещоточных ключей 8 - 19 мм. и адаптеров Jonnesway W45110S (10 предметов)
    Набор комбинированных трещоточных ключей 8 - 19 мм. и адаптеров Jonnesway W45110S (10 предметов)
    Набор комбинированных трещоточных ключей 8 - 19 мм. и адаптеров Jonnesway W45110S (10 предметов)
      Набор комбинированных трещоточных ключей 8 - 19 мм. и адаптеров Jonnesway W45110S (10 предметов)
      Набор комбинированных трещоточных ключей 8 - 19 мм. и адаптеров Jonnesway W45110S (10 предметов)
      Набор комбинированных трещоточных ключей 8 - 19 мм. и адаптеров Jonnesway W45110S (10 предметов)
      Набор комбинированных трещоточных ключей 8 - 19 мм. и адаптеров Jonnesway W45110S (10 предметов)
      Набор комбинированных трещоточных ключей 8 - 19 мм. и адаптеров Jonnesway W45110S (10 предметов)
      Набор комбинированных трещоточных ключей 8 - 19 мм. и адаптеров Jonnesway W45110S (10 предметов)

      Набор комбинированных трещоточных ключей 8 - 19 мм. и адаптеров Jonnesway W45110S (10 предметов)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1019732
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер ключа, мм
      		8, 10, 12, 13, 17, 19
      Покрытие
      		хромовое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор комбинированных трещоточных ключей Jonnesway W45110S используется в автоматерских при ремонте различных транспортных средств. Инструменты расположены в специальных углублений для удобной транспортировки набора.

        Преимущества

        • Гаечный комбинированный ключ представляет собой конструкцию, объединяющую рожковый профиль и накидной профиль с рабочей частью со встроенным храповым механизмом;
        • Сочетание двух одноразмерных профилей компенсируют недостатки каждого в отдельности;
        • Храповой механизм с колесом в 72 зуба обеспечивает высокий передаваемый крутящий момент благодаря применяемой хромованадиевой стали, закаленной особым способом; 
        • Малый, 5°, обратный ход делает ключ незаменимым в ограниченном рабочем пространстве;
        • Ключ изготовлен по стандарту ANSI, имеет трехслойное хромоникелевое покрытие, зеркально отполирован; 
        • Применяется при обслуживании крепежа при свободном вращении;
        • В сочетании с адаптерами используются в качестве трещоточных рукояток для различных насадок.