Набор комбинированных трещоточных ключей 8 - 19 мм. и адаптеров Jonnesway W45110S (10 предметов)

Преимущества

Гаечный комбинированный ключ представляет собой конструкцию, объединяющую рожковый профиль и накидной профиль с рабочей частью со встроенным храповым механизмом;

Сочетание двух одноразмерных профилей компенсируют недостатки каждого в отдельности;

Храповой механизм с колесом в 72 зуба обеспечивает высокий передаваемый крутящий момент благодаря применяемой хромованадиевой стали, закаленной особым способом;

Малый, 5°, обратный ход делает ключ незаменимым в ограниченном рабочем пространстве;

Ключ изготовлен по стандарту ANSI, имеет трехслойное хромоникелевое покрытие, зеркально отполирован;

Применяется при обслуживании крепежа при свободном вращении;

В сочетании с адаптерами используются в качестве трещоточных рукояток для различных насадок.

Набор комбинированных трещоточных ключей Jonnesway W45110S используется в автоматерских при ремонте различных транспортных средств. Инструменты расположены в специальных углублений для удобной транспортировки набора.