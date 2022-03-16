Набор комбинированных трещоточных ключей 8 - 19 мм. и адаптеров Jonnesway W45110S (10 предметов)
Арт. X1019732
Набор комбинированных трещоточных ключей 8 - 19 мм. и адаптеров Jonnesway W45110S (10 предметов)
Арт. X1019732
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Размер ключа, мм
|8, 10, 12, 13, 17, 19
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Покрытие
|хромовое
- Набор комбинированных трещоточных ключей Jonnesway W45110S используется в автоматерских при ремонте различных транспортных средств. Инструменты расположены в специальных углублений для удобной транспортировки набора.
Преимущества
- Гаечный комбинированный ключ представляет собой конструкцию, объединяющую рожковый профиль и накидной профиль с рабочей частью со встроенным храповым механизмом;
- Сочетание двух одноразмерных профилей компенсируют недостатки каждого в отдельности;
- Храповой механизм с колесом в 72 зуба обеспечивает высокий передаваемый крутящий момент благодаря применяемой хромованадиевой стали, закаленной особым способом;
- Малый, 5°, обратный ход делает ключ незаменимым в ограниченном рабочем пространстве;
- Ключ изготовлен по стандарту ANSI, имеет трехслойное хромоникелевое покрытие, зеркально отполирован;
- Применяется при обслуживании крепежа при свободном вращении;
- В сочетании с адаптерами используются в качестве трещоточных рукояток для различных насадок.