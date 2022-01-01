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Набор коронок ЭНКОР 24557 BiMetal
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Наборы коронок по металлу
    Набор коронок ЭНКОР 24557 BiMetal
    Арт. 901622564
    Набор коронок ЭНКОР 24557 BiMetal
    Набор коронок ЭНКОР 24557 BiMetal
    Набор коронок ЭНКОР 24557 BiMetal
      Набор коронок ЭНКОР 24557 BiMetal
      Набор коронок ЭНКОР 24557 BiMetal
      Набор коронок ЭНКОР 24557 BiMetal

      Набор коронок ЭНКОР 24557 BiMetal

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 901622564

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип упаковки
      		футляр
      min диаметр, мм
      		22
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Биметаллические коронки по металлу «Энкор» предназначены для сверления отверстий в черных и цветных металлах, древесине и материалах на ее основе, пластиках, композитных материалах. Коронки обеспечивают мягкое и быстрое сверление, минимальные затраты энергии; используются с переносным электроинструментом и со стационарными сверлильными станками. Универсальные коронки BiMetal рекомендуется использовать для сверления чёрных металлов толщиной до 4 мм., цветных металлов, пластиков, древесины и её производных. Вместе с коронками поставляются адаптеры, центрирующие свёрла изготовлены из быстрорежущей стали Р6М5, удлинитель.

        Преимущества

        • Пильное полотно, из качественной быстрорежущей стали HSS (российский аналог – Р2АМ9К5)
        • Монтируется на основании из конструкционной стали методом лазерной сварки
        • Прогрессивная расстановка зубьев обеспечивает отличную зацепляемость и правильный, беспрепятственный отвод стружки из рабочей зоны