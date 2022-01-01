Набор коронок ЭНКОР 24557 BiMetal

Преимущества

Пильное полотно, из качественной быстрорежущей стали HSS (российский аналог – Р2АМ9К5)

Монтируется на основании из конструкционной стали методом лазерной сварки

Прогрессивная расстановка зубьев обеспечивает отличную зацепляемость и правильный, беспрепятственный отвод стружки из рабочей зоны

Биметаллические коронки по металлу «Энкор» предназначены для сверления отверстий в черных и цветных металлах, древесине и материалах на ее основе, пластиках, композитных материалах. Коронки обеспечивают мягкое и быстрое сверление, минимальные затраты энергии; используются с переносным электроинструментом и со стационарными сверлильными станками. Универсальные коронки BiMetal рекомендуется использовать для сверления чёрных металлов толщиной до 4 мм., цветных металлов, пластиков, древесины и её производных. Вместе с коронками поставляются адаптеры, центрирующие свёрла изготовлены из быстрорежущей стали Р6М5, удлинитель.