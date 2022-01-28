Набор алмазных коронок Энкор 9457 (9 предметов)

Преимущества

Оптимально подобранный размер и шаг алмазных сегментов позволил получить высокую скорость сверления, хороший подвод воды в зону реза, что увеличило ресурс коронок

При изготовлении коронок применяется гальванический метод нанесения алмазов. Этот метод позволяет получить плотность размещения алмазных зерен в 16 раз выше, чем методом спекания

Набор алмазных коронок Энкор 9457 применяется с дрелями Энкор. Используется в сверлении по керамограниту, керамике и т.д. Размер и шаг алмазных сегментов, а также гальванический метод напыления позволяют производить быстрое качественное сверление и увеличивают ресурс работы. Все предметы удобно расположены в пластиковом кейсе.