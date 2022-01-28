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Набор алмазных коронок Энкор 9457 (9 предметов)
5.0
2
Найти аналог
Наборы алмазных коронок
    Набор алмазных коронок Энкор 9457 (9 предметов)
    Арт. 901627856
    5.0
    2
    Набор алмазных коронок Энкор 9457 (9 предметов)
    Набор алмазных коронок Энкор 9457 (9 предметов)
    Набор алмазных коронок Энкор 9457 (9 предметов)
    Набор алмазных коронок Энкор 9457 (9 предметов)
      Набор алмазных коронок Энкор 9457 (9 предметов)
      Набор алмазных коронок Энкор 9457 (9 предметов)
      Набор алмазных коронок Энкор 9457 (9 предметов)
      Набор алмазных коронок Энкор 9457 (9 предметов)

      Набор алмазных коронок Энкор 9457 (9 предметов)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 901627856
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      min диаметр, мм
      		25
      max диаметр, мм
      		73
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор алмазных коронок Энкор 9457 применяется с дрелями Энкор. Используется в сверлении по керамограниту, керамике и т.д. Размер и шаг алмазных сегментов, а также гальванический метод напыления позволяют производить быстрое качественное сверление и увеличивают ресурс работы. Все предметы удобно расположены в пластиковом кейсе.

        Преимущества

        •  Оптимально подобранный размер и шаг алмазных сегментов позволил получить высокую скорость сверления, хороший подвод воды в зону реза, что увеличило ресурс коронок
        • При изготовлении коронок применяется гальванический метод нанесения алмазов. Этот метод позволяет получить плотность размещения алмазных зерен в 16 раз выше, чем методом спекания