Набор коронок по керамической плитке Matrix 72840 (33-73 мм)
Арт. Х1501511
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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min диаметр, мм
|33
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max диаметр, мм
|73
- Набор коронок по керамической плитке Matrix 72840 (33-73 мм) применяется при сверлении керамической плитки. Направляющее сверло обеспечивает высокую точность сверления, предотвращая раскол материала.
Преимущества
- Присутствует центрирующий элемент для выравнивания коронок при работе
- Компания Matrix использует качественное сырье при изготовлении своей продукции