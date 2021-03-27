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Набор коронок по керамической плитке Matrix 72840 (33-73 мм)
4.5
2
1 540 ₽
Наборы коронок по кафелю
    Набор коронок по керамической плитке Matrix 72840 (33-73 мм)
    Арт. Х1501511
    4.5
    2
    Набор коронок по керамической плитке Matrix 72840 (33-73 мм)
    Набор коронок по керамической плитке Matrix 72840 (33-73 мм)
    Набор коронок по керамической плитке Matrix 72840 (33-73 мм)
    Набор коронок по керамической плитке Matrix 72840 (33-73 мм)
    Набор коронок по керамической плитке Matrix 72840 (33-73 мм)
    Набор коронок по керамической плитке Matrix 72840 (33-73 мм)
    Набор коронок по керамической плитке Matrix 72840 (33-73 мм)
    Набор коронок по керамической плитке Matrix 72840 (33-73 мм)
    Набор коронок по керамической плитке Matrix 72840 (33-73 мм)
      Набор коронок по керамической плитке Matrix 72840 (33-73 мм)
      Набор коронок по керамической плитке Matrix 72840 (33-73 мм)
      Набор коронок по керамической плитке Matrix 72840 (33-73 мм)
      Набор коронок по керамической плитке Matrix 72840 (33-73 мм)
      Набор коронок по керамической плитке Matrix 72840 (33-73 мм)
      Набор коронок по керамической плитке Matrix 72840 (33-73 мм)
      Набор коронок по керамической плитке Matrix 72840 (33-73 мм)
      Набор коронок по керамической плитке Matrix 72840 (33-73 мм)
      Набор коронок по керамической плитке Matrix 72840 (33-73 мм)

      Набор коронок по керамической плитке Matrix 72840 (33-73 мм)

      1 540 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х1501511
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      min диаметр, мм
      		33
      max диаметр, мм
      		73
      Все характеристики
      1 540 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор коронок по керамической плитке Matrix 72840 (33-73 мм) применяется при сверлении керамической плитки. Направляющее сверло обеспечивает высокую точность сверления, предотвращая раскол материала.

        Преимущества

        • Присутствует центрирующий элемент для выравнивания коронок при работе
        • Компания Matrix использует качественное сырье при изготовлении своей продукции