Набор коронок по дереву Энкор 19153 (11 предметов)
Арт. Х1501254
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|24
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Тип упаковки
|футляр
- Набор коронок по дереву (11 предметов) Энкор 19153 предназначен для сверления по дереву, древесным плитам, пластику, гипсокартону. Зубья коронок разведенные и заточенные. Рекомендуется работать в защитных очках. Используются для сверления отверстий в древесине и материалах на ее основе.
Преимущества
- Удобный пластмассовый футляр
- Зубья разведены и заточены