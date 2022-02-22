Набор коронок по дереву Энкор 19153 (11 предметов)

Преимущества

Удобный пластмассовый футляр

Зубья разведены и заточены

Набор коронок по дереву (11 предметов) Энкор 19153 предназначен для сверления по дереву, древесным плитам, пластику, гипсокартону. Зубья коронок разведенные и заточенные. Рекомендуется работать в защитных очках. Используются для сверления отверстий в древесине и материалах на ее основе.