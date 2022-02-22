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Набор коронок по дереву Энкор 19153 (11 предметов)
4.5
2
Найти аналог
Наборы коронок по дереву
    Набор коронок по дереву Энкор 19153 (11 предметов)
    Арт. Х1501254
    4.5
    2
    Набор коронок по дереву Энкор 19153 (11 предметов)
    Набор коронок по дереву Энкор 19153 (11 предметов)
    Набор коронок по дереву Энкор 19153 (11 предметов)
    Набор коронок по дереву Энкор 19153 (11 предметов)
    Набор коронок по дереву Энкор 19153 (11 предметов)
      Набор коронок по дереву Энкор 19153 (11 предметов)
      Набор коронок по дереву Энкор 19153 (11 предметов)
      Набор коронок по дереву Энкор 19153 (11 предметов)
      Набор коронок по дереву Энкор 19153 (11 предметов)
      Набор коронок по дереву Энкор 19153 (11 предметов)

      Набор коронок по дереву Энкор 19153 (11 предметов)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1501254
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		24
      Тип упаковки
      		футляр
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор коронок по дереву (11 предметов) Энкор 19153 предназначен для сверления по дереву, древесным плитам, пластику, гипсокартону. Зубья коронок разведенные и заточенные. Рекомендуется работать в защитных очках. Используются для сверления отверстий в древесине и материалах на ее основе.

        Преимущества

        • Удобный пластмассовый футляр
        • Зубья разведены и заточены