Набор коронок Stanley HCS 60/67/74мм STA81010-XJ
Арт. X1317120770
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Тип упаковки
|блистер
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min диаметр, мм
|60
- Набор коронок STANLEY предназначен для сверления отверстий в древесине.
Преимущества
- Набор коронок и центрирующего сверла изготовлен из высококачественной стали HCS, благодаря чему достигается долговечность изделия
- Зубцы изделия быстро просверливают отверстия в различных материалах, отличное качество выполняемых работ
- Используются для сверления таких материалов как мягкий материал, дерево и пластмасса
- Центрирующее сверло надежно крепиться в переходнике прибора
- Для достижения качественного пропила и стойкости изделия необходимо правильно настраивать число оборотов в инструменте и использовать охлаждающиеся средства