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Набор коронок Stanley HCS 60/67/74мм STA81010-XJ
5.0
2
Найти аналог
Наборы коронок по дереву
    Набор коронок Stanley HCS 60/67/74мм STA81010-XJ
    Арт. X1317120770
    5.0
    2
    Набор коронок Stanley HCS 60/67/74мм STA81010-XJ
    Набор коронок Stanley HCS 60/67/74мм STA81010-XJ
      Набор коронок Stanley HCS 60/67/74мм STA81010-XJ
      Набор коронок Stanley HCS 60/67/74мм STA81010-XJ

      Набор коронок Stanley HCS 60/67/74мм STA81010-XJ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1317120770
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип упаковки
      		блистер
      min диаметр, мм
      		60
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор коронок STANLEY предназначен для сверления отверстий в древесине. 

        Преимущества

        • Набор коронок и центрирующего сверла изготовлен из высококачественной стали HCS, благодаря чему достигается долговечность изделия
        • Зубцы изделия быстро просверливают отверстия в различных материалах, отличное качество выполняемых работ
        • Используются для сверления таких материалов как мягкий материал, дерево и пластмасса
        • Центрирующее сверло надежно крепиться в переходнике прибора
        • Для достижения качественного пропила и стойкости изделия необходимо правильно настраивать число оборотов в инструменте и использовать охлаждающиеся средства