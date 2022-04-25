Набор коронок Stanley STA81025-XJ (HCS, 68/74/80/90/100x30 мм)

Преимущества

В набор входят 5 коронок разного диаметра и центрирующего сверла длинной 30 мм

Коронки и сверло выполнены из высококачественной стали HCS, благодаря чему достигается долговечность и высокая производительность изделия

Изделия быстро просверливает отверстия диаметром до 100 мм в таких материалах как сталь, дерево и пластик

Центрирующее сверло надежно крепиться в переходнике прибора

При правильном выборе чиста оборотов шуруповерта и при применении охлаждающих средств достигается высокое качество пропила и стойкость коронок

Набор для сверления отверстий диаметром до 100 мм. В набор входят коронки диаметром 68, 74, 80, 90, 700 мм и центрирующее сверло. Используются для сверления различных сталей, дерева, древесных и синтетических материалов. Все элементы набора изготовлены из высококачественной стали, благодаря чему достигается их долговечность.