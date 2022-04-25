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Набор коронок Stanley STA81025-XJ (HCS, 68/74/80/90/100x30 мм)
5.0
2
Найти аналог
Наборы коронок по дереву
    Набор коронок Stanley STA81025-XJ (HCS, 68/74/80/90/100x30 мм)
    Арт. X13171207101
    5.0
    2
    Набор коронок Stanley STA81025-XJ (HCS, 68/74/80/90/100x30 мм)

      Набор коронок Stanley STA81025-XJ (HCS, 68/74/80/90/100x30 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13171207101
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип упаковки
      		блистер
      min диаметр, мм
      		68
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор для сверления отверстий диаметром до 100 мм. В набор входят коронки диаметром 68, 74, 80, 90, 700 мм и центрирующее сверло. Используются для сверления различных сталей, дерева, древесных и синтетических материалов. Все элементы набора изготовлены из высококачественной стали, благодаря чему достигается их долговечность.

        Преимущества

        • В набор входят 5 коронок разного диаметра и центрирующего сверла длинной 30 мм
        • Коронки и сверло выполнены из высококачественной стали HCS, благодаря чему достигается долговечность и высокая производительность изделия
        • Изделия быстро просверливает отверстия диаметром до 100 мм в таких материалах как сталь, дерево и пластик
        • Центрирующее сверло надежно крепиться в переходнике прибора
        • При правильном выборе чиста оборотов шуруповерта и при применении охлаждающих средств достигается высокое качество пропила и стойкость коронок