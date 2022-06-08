Набор крюков для слесарных работ Matrix 11761, 4 предметов

Набор крюков для слесарных работ 4шт MATRIX 11761 подходит для выполнения широкого спектра работ: прокалывания отверстий в плотных материалах, разметки металлических деталей, демонтажа уплотнительных шайб, колец, сальников и пр. Представленный комплект станет надежным помощником при ремонте и обслуживании различных механизмов, а также при выполнении слесарных операций.





