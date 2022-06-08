Набор крюков для слесарных работ Matrix 11761, 4 предметов
Арт. X16975187119
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|0.191
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Габариты
|213х139х24
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- Набор крюков для слесарных работ 4шт MATRIX 11761 подходит для выполнения широкого спектра работ: прокалывания отверстий в плотных материалах, разметки металлических деталей, демонтажа уплотнительных шайб, колец, сальников и пр. Представленный комплект станет надежным помощником при ремонте и обслуживании различных механизмов, а также при выполнении слесарных операций.