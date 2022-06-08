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Набор крюков для слесарных работ Matrix 11761, 4 предметов
4.5
2
500 ₽
Слесарные крючки
    Набор крюков для слесарных работ Matrix 11761, 4 предметов
    Арт. X16975187119
    4.5
    2
    Набор крюков для слесарных работ Matrix 11761, 4 предметов
    Набор крюков для слесарных работ Matrix 11761, 4 предметов
    Набор крюков для слесарных работ Matrix 11761, 4 предметов
    Набор крюков для слесарных работ Matrix 11761, 4 предметов
    Набор крюков для слесарных работ Matrix 11761, 4 предметов
    Набор крюков для слесарных работ Matrix 11761, 4 предметов
      Набор крюков для слесарных работ Matrix 11761, 4 предметов
      Набор крюков для слесарных работ Matrix 11761, 4 предметов
      Набор крюков для слесарных работ Matrix 11761, 4 предметов
      Набор крюков для слесарных работ Matrix 11761, 4 предметов
      Набор крюков для слесарных работ Matrix 11761, 4 предметов
      Набор крюков для слесарных работ Matrix 11761, 4 предметов

      Набор крюков для слесарных работ Matrix 11761, 4 предметов

      500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16975187119
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		0.191
      Габариты
      		213х139х24
      Все характеристики
      500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор крюков для слесарных работ 4шт MATRIX 11761 подходит для выполнения широкого спектра работ: прокалывания отверстий в плотных материалах, разметки металлических деталей, демонтажа уплотнительных шайб, колец, сальников и пр. Представленный комплект станет надежным помощником при ремонте и обслуживании различных механизмов, а также при выполнении слесарных операций.