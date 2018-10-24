Набор метчиков и плашек Matrix 77345 М3-М10 (14 шт.)

Преимущества

Размеры М3 - М10

Расширенная комплектация

Прочность и долговечность



Удобство и практичность



Износоустойчивость изделий

Набор метчиков и плашек М3 - М10, 14 шт. MATRIX MASTER 77345 прекрасно подходит для профессионального использования. Предназначен для нарезания внутренней и внешней резьбы разного диаметра, типа и шага в сквозных и глухих отверстиях. Подходит для работы с цветными металлами и сталями, предел прочности которых составляет 800 Н/мм2. Метчики и плашки изготовлены из высококачественной легированной инструментальной стали 9ХС твердостью 59-62 HRC. На каждом изделии маркировка с указанием размера и шага резьбы. Конструкция плашки обеспечивает увеличенное количество зубьев на калибрующей части.