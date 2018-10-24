Набор метчиков и плашек Matrix 77345 М3-М10 (14 шт.)
Арт. Х1514107
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Количество предметов, шт
|14
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Тип резьбонарезного инструмента
|набор плашек и метчиков
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- Набор метчиков и плашек М3 - М10, 14 шт. MATRIX MASTER 77345 прекрасно подходит для профессионального использования. Предназначен для нарезания внутренней и внешней резьбы разного диаметра, типа и шага в сквозных и глухих отверстиях. Подходит для работы с цветными металлами и сталями, предел прочности которых составляет 800 Н/мм2. Метчики и плашки изготовлены из высококачественной легированной инструментальной стали 9ХС твердостью 59-62 HRC. На каждом изделии маркировка с указанием размера и шага резьбы. Конструкция плашки обеспечивает увеличенное количество зубьев на калибрующей части.
Преимущества
- Размеры М3 - М10
- Расширенная комплектация
- Прочность и долговечность
- Удобство и практичность
- Износоустойчивость изделий