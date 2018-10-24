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Набор метчиков и плашек Matrix 77345 М3-М10 (14 шт.)
5.0
1
2 200 ₽
Наборы резьбонарезных инструментов
    Набор метчиков и плашек Matrix 77345 М3-М10 (14 шт.)
    Арт. Х1514107
    5.0
    1
    Набор метчиков и плашек Matrix 77345 М3-М10 (14 шт.)
    Набор метчиков и плашек Matrix 77345 М3-М10 (14 шт.)
    Набор метчиков и плашек Matrix 77345 М3-М10 (14 шт.)
    Набор метчиков и плашек Matrix 77345 М3-М10 (14 шт.)
      Набор метчиков и плашек Matrix 77345 М3-М10 (14 шт.)
      Набор метчиков и плашек Matrix 77345 М3-М10 (14 шт.)
      Набор метчиков и плашек Matrix 77345 М3-М10 (14 шт.)
      Набор метчиков и плашек Matrix 77345 М3-М10 (14 шт.)

      Набор метчиков и плашек Matrix 77345 М3-М10 (14 шт.)

      2 200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1514107
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		14
      Тип резьбонарезного инструмента
      		набор плашек и метчиков
      Все характеристики
      2 200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор метчиков и плашек М3 - М10, 14 шт. MATRIX MASTER 77345 прекрасно подходит для профессионального использования. Предназначен для нарезания внутренней и внешней резьбы разного диаметра, типа и шага в сквозных и глухих отверстиях. Подходит для работы с цветными металлами и сталями, предел прочности которых составляет 800 Н/мм2. Метчики и плашки изготовлены из высококачественной легированной инструментальной стали 9ХС твердостью 59-62 HRC. На каждом изделии маркировка с указанием размера и шага резьбы. Конструкция плашки обеспечивает увеличенное количество зубьев на калибрующей части.

        Преимущества

        • Размеры М3 - М10
        • Расширенная комплектация
        • Прочность и долговечность
        • Удобство и практичность
        • Износоустойчивость изделий