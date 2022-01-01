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Набор метчиков и плашек Практика Эксперт 779-455, 12 предметов
1 645 ₽
Наборы резьбонарезных инструментов
    Набор метчиков и плашек Практика Эксперт 779-455, 12 предметов
    Арт. О00000024552
    Набор метчиков и плашек Практика Эксперт 779-455, 12 предметов
    Набор метчиков и плашек Практика Эксперт 779-455, 12 предметов
    Набор метчиков и плашек Практика Эксперт 779-455, 12 предметов
      Набор метчиков и плашек Практика Эксперт 779-455, 12 предметов
      Набор метчиков и плашек Практика Эксперт 779-455, 12 предметов
      Набор метчиков и плашек Практика Эксперт 779-455, 12 предметов

      Набор метчиков и плашек Практика Эксперт 779-455, 12 предметов

      1 645 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024552

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		12
      Тип резьбонарезного инструмента
      		набор плашек и метчиков
      Все характеристики
      1 645 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор ПРАКТИКА Эксперт 779-455 предназначен для получения внешней и внутренней резьбы. Все инструменты изготовлены из высококачественной стали, которая отличается высокой контактной прочностью и износостойкостью. Он подойдет для создания резьбы у тонкостенных стальных труб и труб из цветных металлов.

        Преимущества

        • Метчикодержатель оснащен регулируемым винтовым механизмом для фиксации хвостовиков метчиков М3-М12, на ручки нанесена насечка для надежного хвата
        • Плашкодержатель оснащен стопорным винтом для фиксации плашки, на ручки нанесена насечка для надежного хвата
        • Набор данных инструментов упакован в прочный кейс, который облегчает хранение и транспортировку изделий без утери