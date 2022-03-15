Набор метчиков и плашек Sturm 1065-03-S24 (24 шт.)
Арт. Х1514127
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Количество предметов, шт
|24
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Тип резьбонарезного инструмента
|набор плашек и метчиков
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- Набор метчиков и плашек для нарезания резьбы Sturm 1065-03-S24 пригодится для выполнения сантехнических работ, использования в мастерской или в гараже. Служит для ремонта старых и нарезания новых внутренних и наружных резьб. Инструменты выполнены из прочной стали, стойкой к большим нагрузкам, обеспечивающей точность работы. Набор из 24 предметов расположен в пластиковом кейсе, удобном для хранения и бережной транспортировки.
Преимущества
- Удобный кейс для переноски и хранения инструментов
- Прочность и надежность
- 24 предмета
- Износостойкость
- Высокое качество