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Набор метчиков и плашек Sturm 1065-03-S24 (24 шт.)
5.0
2
Найти аналог
Наборы резьбонарезных инструментов
    Набор метчиков и плашек Sturm 1065-03-S24 (24 шт.)
    Арт. Х1514127
    5.0
    2
    Набор метчиков и плашек Sturm 1065-03-S24 (24 шт.)
    Набор метчиков и плашек Sturm 1065-03-S24 (24 шт.)
    Набор метчиков и плашек Sturm 1065-03-S24 (24 шт.)
    Набор метчиков и плашек Sturm 1065-03-S24 (24 шт.)
      Набор метчиков и плашек Sturm 1065-03-S24 (24 шт.)
      Набор метчиков и плашек Sturm 1065-03-S24 (24 шт.)
      Набор метчиков и плашек Sturm 1065-03-S24 (24 шт.)
      Набор метчиков и плашек Sturm 1065-03-S24 (24 шт.)

      Набор метчиков и плашек Sturm 1065-03-S24 (24 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х1514127
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		24
      Тип резьбонарезного инструмента
      		набор плашек и метчиков
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор метчиков и плашек для нарезания резьбы Sturm 1065-03-S24 пригодится для выполнения сантехнических работ, использования в мастерской или в гараже. Служит для ремонта старых и нарезания новых внутренних и наружных резьб. Инструменты выполнены из прочной стали, стойкой к большим нагрузкам, обеспечивающей точность работы. Набор из 24 предметов расположен в пластиковом кейсе, удобном для хранения и бережной транспортировки.

        Преимущества

        • Удобный кейс для переноски и хранения инструментов
        • Прочность и надежность
        • 24 предмета
        • Износостойкость
        • Высокое качество