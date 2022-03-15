Набор метчиков и плашек Sturm 1065-03-S24 (24 шт.)

Преимущества

Удобный кейс для переноски и хранения инструментов

Прочность и надежность

24 предмета

Износостойкость

Высокое качество

Набор метчиков и плашек для нарезания резьбы Sturm 1065-03-S24 пригодится для выполнения сантехнических работ, использования в мастерской или в гараже. Служит для ремонта старых и нарезания новых внутренних и наружных резьб. Инструменты выполнены из прочной стали, стойкой к большим нагрузкам, обеспечивающей точность работы. Набор из 24 предметов расположен в пластиковом кейсе, удобном для хранения и бережной транспортировки.