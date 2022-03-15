Набор метчиков Сибртех 77307 (21 шт.)

Купить метчики СИБРТЕХ это практичное решение для тех, кто работает с трубопроводами разного назначения. В набор представлены двадцать один инструмент трех разных шагов резьбы и семи размеров. Все изготовлены из качественного легированного стального сырья специального состава, для обеспечения надежности инструментов, и предельно точной нарезки резьбы в металлических изделиях со сквозным или глухим отверстием. Метчик ручной сибртех способен работать как с цветным металлом, так и со сталями, при условии что прочность их не превышает восьмисот Н/мм². Каждый метчик пронумерован, имеет маркировку размера и вида создаваемой резьбы. Для удобства хранения к инструментам прилагается противоударный кейс.

Преимущества набора метчиков СИБРТЕХ 21 предмет:

Надежные инструменты;

Комфортное использование;

Легкая транспортировка и хранение.

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