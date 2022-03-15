Набор метчиков Сибртех 77307 (21 шт.)
Арт. Х1514126
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|21
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Тип резьбонарезного инструмента
|набор плашек и метчиков
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Купить метчики СИБРТЕХ это практичное решение для тех, кто работает с трубопроводами разного назначения. В набор представлены двадцать один инструмент трех разных шагов резьбы и семи размеров. Все изготовлены из качественного легированного стального сырья специального состава, для обеспечения надежности инструментов, и предельно точной нарезки резьбы в металлических изделиях со сквозным или глухим отверстием. Метчик ручной сибртех способен работать как с цветным металлом, так и со сталями, при условии что прочность их не превышает восьмисот Н/мм². Каждый метчик пронумерован, имеет маркировку размера и вида создаваемой резьбы. Для удобства хранения к инструментам прилагается противоударный кейс.
Преимущества набора метчиков СИБРТЕХ 21 предмет:
- Надежные инструменты;
- Комфортное использование;
- Легкая транспортировка и хранение.
Комплектация:
- Метчик №1;
- Метчик №2;
- Метчик №3;
- Метчик М3 х 0,5;
- Метчик М4 х 0,7;
- Метчик М5 х 0,8;
- Метчик М6 х 1,0;
- Метчик М8 х 1,25;
- Метчик М10 х 1,5;
- Метчик М12 х 1,75;
- Кейс.