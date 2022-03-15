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Набор метчиков Сибртех 77307 (21 шт.)
5.0
2
1 890 ₽
Наборы резьбонарезных инструментов
    Набор метчиков Сибртех 77307 (21 шт.)
    Арт. Х1514126
    5.0
    2
    Набор метчиков Сибртех 77307 (21 шт.)
    Набор метчиков Сибртех 77307 (21 шт.)
    Набор метчиков Сибртех 77307 (21 шт.)
      Набор метчиков Сибртех 77307 (21 шт.)
      Набор метчиков Сибртех 77307 (21 шт.)
      Набор метчиков Сибртех 77307 (21 шт.)

      Набор метчиков Сибртех 77307 (21 шт.)

      1 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1514126
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		21
      Тип резьбонарезного инструмента
      		набор плашек и метчиков
      Все характеристики
      1 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Купить метчики СИБРТЕХ это практичное решение для тех, кто работает с трубопроводами разного назначения. В набор представлены двадцать один инструмент трех разных шагов резьбы и семи размеров. Все изготовлены из качественного легированного стального сырья специального состава, для обеспечения надежности инструментов, и предельно точной нарезки резьбы в металлических изделиях со сквозным или глухим отверстием. Метчик ручной сибртех способен работать как с цветным металлом, так и со сталями, при условии что прочность их не превышает восьмисот Н/мм². Каждый метчик пронумерован, имеет маркировку размера и вида создаваемой резьбы. Для удобства хранения к инструментам прилагается противоударный кейс.

        Преимущества набора метчиков СИБРТЕХ 21 предмет:

        • Надежные инструменты;
        • Комфортное использование;
        • Легкая транспортировка и хранение.

        Комплектация:

        • Метчик №1;
        • Метчик №2;
        • Метчик №3;
        • Метчик М3 х 0,5;
        • Метчик М4 х 0,7;
        • Метчик М5 х 0,8;
        • Метчик М6 х 1,0;
        • Метчик М8 х 1,25;
        • Метчик М10 х 1,5;
        • Метчик М12 х 1,75;
        • Кейс.