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Набор надфилей Stayer 16010-H6_Z01 100 мм, 6 шт.
5.0
2
570 ₽
Комплекты напильников
    Набор надфилей Stayer 16010-H6_Z01 100 мм, 6 шт.
    Арт. X6997055
    5.0
    2
    Набор надфилей Stayer 16010-H6_Z01 100 мм, 6 шт.
    Набор надфилей Stayer 16010-H6_Z01 100 мм, 6 шт.
      Набор надфилей Stayer 16010-H6_Z01 100 мм, 6 шт.
      Набор надфилей Stayer 16010-H6_Z01 100 мм, 6 шт.

      Набор надфилей Stayer 16010-H6_Z01 100 мм, 6 шт.

      570 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X6997055
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Назначение
      		универсальное
      Длина, мм
      		100
      Все характеристики
      570 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор надфилей с двухкомпонентной ручкой 100 мм 6шт STAYER 16010-H6_z01 предназначен для обработки металлических и керамический предметов или конструкций. Приспособления выполнены из износостойкого материала, с помощью которого обеспечивается устойчивость и качественная обработка. Набор состоит из шести инструментов: плоский, плоский остроносый, круглый, полукруглый, трехгранный, квадратный. Двухкомпонентные рукоятки комфортно размещаются в ладонях и исключают выскальзывание. 