Набор надфилей Stayer 16010-H6_Z01 100 мм, 6 шт.

Набор надфилей с двухкомпонентной ручкой 100 мм 6шт STAYER 16010-H6_z01 предназначен для обработки металлических и керамический предметов или конструкций. Приспособления выполнены из износостойкого материала, с помощью которого обеспечивается устойчивость и качественная обработка. Набор состоит из шести инструментов: плоский, плоский остроносый, круглый, полукруглый, трехгранный, квадратный. Двухкомпонентные рукоятки комфортно размещаются в ладонях и исключают выскальзывание.

