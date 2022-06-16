Набор накидных ключей Вихрь (6-22 мм, 8 шт.)
Арт. О00000013339
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22
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Материал
|хромованадиевая сталь
Набор накидных ключей 8 штук 6 - 22 Вихрь 73/6/5/2 охватывает полный диапазон размеров от 6 до 22 мм. Накидные ключи безопасны для шестигранного крепежа, поскольку не срывают грани при значительном усилии вращения.
Преимущества:
- Набор ключей включает 8 гаечных ключей из качественной стали надежно фиксируют грани крепежа;
- Профиль кольцевого зева увеличивает площадь соприкосновения рабочих поверхностей и снижает риск деформации граней крепежа при монтаже;
- Накидные ключи безопасны для шестигранного крепежа, поскольку не срывают грани при значительном усилии вращения.