Набор накидных ключей Вихрь (6-22 мм, 8 шт.)

Набор накидных ключей 8 штук 6 - 22 Вихрь 73/6/5/2 охватывает полный диапазон размеров от 6 до 22 мм. Накидные ключи безопасны для шестигранного крепежа, поскольку не срывают грани при значительном усилии вращения.