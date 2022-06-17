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Набор накидных ключей Вихрь (6-17 мм, 6 шт.) 73/6/5/1
4.0
1
Найти аналог
Наборы накидных гаечных ключей
    Набор накидных ключей Вихрь (6-17 мм, 6 шт.) 73/6/5/1
    Арт. О00000013407
    4.0
    1
    Набор накидных ключей Вихрь (6-17 мм, 6 шт.) 73/6/5/1
    Набор накидных ключей Вихрь (6-17 мм, 6 шт.) 73/6/5/1
      Набор накидных ключей Вихрь (6-17 мм, 6 шт.) 73/6/5/1
      Набор накидных ключей Вихрь (6-17 мм, 6 шт.) 73/6/5/1

      Набор накидных ключей Вихрь (6-17 мм, 6 шт.) 73/6/5/1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013407
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
      Материал
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор накидных ключей 6 штук 6 - 17 Вихрь 73/6/5/1 обеспечивает эффективную и безопасную работу с шестигранным крепежом. Опущенные головки позволяют вращать заглубленный болт или гайку, не царапая поверхность детали. Комплект поставляется в пластиковом держателе.

        Преимущества:

        • Набор ключей включает 6 гаечных ключей из качественной стали надежно фиксируют грани крепежа;
        • Профиль кольцевого зева увеличивает площадь соприкосновения рабочих поверхностей и снижает риск деформации граней крепежа при монтаже;
        • Опущенные головки позволяют вращать заглубленный болт или гайку, не царапая поверхность детали. 