Набор накидных ключей Вихрь (6-17 мм, 6 шт.) 73/6/5/1
Арт. О00000013407
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
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Материал
|хромованадиевая сталь
- Набор накидных ключей 6 штук 6 - 17 Вихрь 73/6/5/1 обеспечивает эффективную и безопасную работу с шестигранным крепежом. Опущенные головки позволяют вращать заглубленный болт или гайку, не царапая поверхность детали. Комплект поставляется в пластиковом держателе.
Преимущества:
- Набор ключей включает 6 гаечных ключей из качественной стали надежно фиксируют грани крепежа;
- Профиль кольцевого зева увеличивает площадь соприкосновения рабочих поверхностей и снижает риск деформации граней крепежа при монтаже;
- Опущенные головки позволяют вращать заглубленный болт или гайку, не царапая поверхность детали.