Набор накидных ключей Вихрь (6-17 мм, 6 шт.) 73/6/5/1

Набор накидных ключей 6 штук 6 - 17 Вихрь 73/6/5/1 обеспечивает эффективную и безопасную работу с шестигранным крепежом. Опущенные головки позволяют вращать заглубленный болт или гайку, не царапая поверхность детали. Комплект поставляется в пластиковом держателе.



Преимущества: