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Набор накидных трещоточных ключей Jonnesway, 8-19 мм, 6 предметов, W68106S
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Наборы накидных гаечных ключей
    Набор накидных трещоточных ключей Jonnesway, 8-19 мм, 6 предметов, W68106S
    Арт. jonnesway_5986
    Набор накидных трещоточных ключей Jonnesway, 8-19 мм, 6 предметов, W68106S
    Набор накидных трещоточных ключей Jonnesway, 8-19 мм, 6 предметов, W68106S
      Набор накидных трещоточных ключей Jonnesway, 8-19 мм, 6 предметов, W68106S
      Набор накидных трещоточных ключей Jonnesway, 8-19 мм, 6 предметов, W68106S

      Набор накидных трещоточных ключей Jonnesway, 8-19 мм, 6 предметов, W68106S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5986

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Размер ключа, мм
      		19
      Материал
      		хромованадиевая сталь
      Трещотка
      		Да
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор накидных трещоточных ключей Jonnesway W68106S используется во время ремонта авто-, мото- и велотехники. Трещоточный механизм упрощает эксплуатацию инструментов. Набор оснащен удобным отверстием для хранения ключей на крючке.

        Особенности:

        • Применяется для обслуживания крепежа при свободном вращении.
        • Защитное антикоррозийное покрытие.

        Комплектация:

        1. Ключи накидные трещоточные - 6 шт, размеры: 8х9, 10х11, 12х13, 14х15, 16х18, 17х19 мм.
        2. Пластиковый держатель.