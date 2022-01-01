Набор накидных трещоточных ключей Jonnesway, 8-19 мм, 6 предметов, W68106S
Арт. jonnesway_5986
Характеристики
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Производитель
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Размер ключа, мм
|19
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Материал
|хромованадиевая сталь
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Трещотка
|Да
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Диэлектрическое покрытие
|Нет
Описание:Набор накидных трещоточных ключей Jonnesway W68106S используется во время ремонта авто-, мото- и велотехники. Трещоточный механизм упрощает эксплуатацию инструментов. Набор оснащен удобным отверстием для хранения ключей на крючке.
Особенности:
- Применяется для обслуживания крепежа при свободном вращении.
- Защитное антикоррозийное покрытие.
Комплектация:
- Ключи накидные трещоточные - 6 шт, размеры: 8х9, 10х11, 12х13, 14х15, 16х18, 17х19 мм.
- Пластиковый держатель.