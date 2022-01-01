Набор накидных трещоточных ключей Jonnesway, 8-19 мм, 6 предметов, W68106S

Описание:

Особенности:

Применяется для обслуживания крепежа при свободном вращении.

Защитное антикоррозийное покрытие.

Комплектация:

Ключи накидные трещоточные - 6 шт, размеры: 8х9, 10х11, 12х13, 14х15, 16х18, 17х19 мм. Пластиковый держатель.

Набор накидных трещоточных ключей Jonnesway W68106S используется во время ремонта авто-, мото- и велотехники. Трещоточный механизм упрощает эксплуатацию инструментов. Набор оснащен удобным отверстием для хранения ключей на крючке.