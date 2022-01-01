Набор насадок №4 для МФИ по дереву ПРАКТИКА Профи 240-539, 6 шт

Описание товара:

Комплектация:

Насадка тип М3492АН: длина 92 мм, рабочая длина 40 мм, ширина 34 мм, шаг зубьев 1.4 мм. Насадка тип М1092АН: длина 92 мм, рабочая длина 25 мм, ширина 10 мм, шаг зубьев 1.4 мм. Насадка тип М2092АН: длина 92, рабочая длина 30 мм, ширина 20 мм, шаг зубьев 1.4 мм. Насадка тип М6892АН: длина 92 мм, рабочая длина 40 мм, ширина 68 мм, шаг зубьев 1.8 мм. Насадка тип М88ARH: диаметр 88 мм, шаг зубьев 1.4 мм. Насадка тип М28105АН: длина 105 мм, рабочая длина 53 мм, ширина 28 мм, шаг зубьев 1.4 мм. Упаковка.

Набор насадок №4 для МФИ по дереву (6 шт.) ПРАКТИКА Профи 240-539 используется совместно с многофункциональным инструментом. Применяется при обработке деревянных изделий, фанеры, пластика, гипсокартона. Набор включает шесть насадок, позволяющих производить различные виды работ: выборка пазов, подрезание внутренних углов, вырезание проемов, резка плинтусов, пластиковых труб и т.д. Насадки изготовлены из высокоуглеродистой инструментальной стали.