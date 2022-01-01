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Набор насадок №4 для МФИ по дереву ПРАКТИКА Профи 240-539, 6 шт
1 165 ₽
Насадки для МФИ
    Набор насадок №4 для МФИ по дереву ПРАКТИКА Профи 240-539, 6 шт
    Арт. О00000024360
    Набор насадок №4 для МФИ по дереву ПРАКТИКА Профи 240-539, 6 шт
    Набор насадок №4 для МФИ по дереву ПРАКТИКА Профи 240-539, 6 шт
    Набор насадок №4 для МФИ по дереву ПРАКТИКА Профи 240-539, 6 шт
    Набор насадок №4 для МФИ по дереву ПРАКТИКА Профи 240-539, 6 шт
    Набор насадок №4 для МФИ по дереву ПРАКТИКА Профи 240-539, 6 шт
      Набор насадок №4 для МФИ по дереву ПРАКТИКА Профи 240-539, 6 шт
      Набор насадок №4 для МФИ по дереву ПРАКТИКА Профи 240-539, 6 шт
      Набор насадок №4 для МФИ по дереву ПРАКТИКА Профи 240-539, 6 шт
      Набор насадок №4 для МФИ по дереву ПРАКТИКА Профи 240-539, 6 шт
      Набор насадок №4 для МФИ по дереву ПРАКТИКА Профи 240-539, 6 шт

      Набор насадок №4 для МФИ по дереву ПРАКТИКА Профи 240-539, 6 шт

      1 165 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024360

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Тип комплектующего
      		насадка для МФИ
      Количество предметов, шт
      		6
      Вес, кг
      		0.023
      Тип соединения
      		OIS
      Все характеристики
      1 165 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание товара:

        Набор насадок №4 для МФИ по дереву (6 шт.) ПРАКТИКА Профи 240-539 используется совместно с многофункциональным инструментом. Применяется при обработке деревянных изделий, фанеры, пластика, гипсокартона. Набор включает шесть насадок, позволяющих производить различные виды работ: выборка пазов, подрезание внутренних углов, вырезание проемов, резка плинтусов, пластиковых труб и т.д. Насадки изготовлены из высокоуглеродистой инструментальной стали.

        Комплектация:

        1. Насадка тип М3492АН: длина 92 мм, рабочая длина 40 мм, ширина 34 мм, шаг зубьев 1.4 мм.
        2. Насадка тип М1092АН: длина 92 мм, рабочая длина 25 мм, ширина 10 мм, шаг зубьев 1.4 мм.
        3. Насадка тип М2092АН: длина 92, рабочая длина 30 мм, ширина 20 мм, шаг зубьев 1.4 мм.
        4. Насадка тип М6892АН: длина 92 мм, рабочая длина 40 мм, ширина 68 мм, шаг зубьев 1.8 мм.
        5. Насадка тип М88ARH: диаметр 88 мм, шаг зубьев 1.4 мм.
        6. Насадка тип М28105АН: длина 105 мм, рабочая длина 53 мм, ширина 28 мм, шаг зубьев 1.4 мм.
        7. Упаковка.