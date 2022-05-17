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Набор насадок по дереву для МФИ Практика №1 240-508 (4 шт.)
4.5
2
895 ₽
Насадки для МФИ
    Набор насадок по дереву для МФИ Практика №1 240-508 (4 шт.)
    Арт. X1317100490
    4.5
    2
    Набор насадок по дереву для МФИ Практика №1 240-508 (4 шт.)
    Набор насадок по дереву для МФИ Практика №1 240-508 (4 шт.)
    Набор насадок по дереву для МФИ Практика №1 240-508 (4 шт.)
    Набор насадок по дереву для МФИ Практика №1 240-508 (4 шт.)
      Набор насадок по дереву для МФИ Практика №1 240-508 (4 шт.)
      Набор насадок по дереву для МФИ Практика №1 240-508 (4 шт.)
      Набор насадок по дереву для МФИ Практика №1 240-508 (4 шт.)
      Набор насадок по дереву для МФИ Практика №1 240-508 (4 шт.)

      Набор насадок по дереву для МФИ Практика №1 240-508 (4 шт.)

      895 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1317100490
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		4
      Тип соединения
      		OQIS
      Все характеристики
      895 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор насадок №1 для МФИ по дереву (4 шт.) ПРАКТИКА 240-508 используется совместно с многофункциональным инструментом. Применяется при обработке деревянных изделий, фанеры, пластика, гипсокартона. Набор включает четыре насадки, позволяющие производить различные виды работ: выборка пазов, подрезание внутренних углов, вырезание проемов, резка плинтусов, пластиковых труб и т.д.

        Преимущества

        • Насадки изготовлены из высокоуглеродистой инструментальной стали
        • Надежность