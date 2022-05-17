Набор насадок по дереву для МФИ Практика №1 240-508 (4 шт.)
Арт. X1317100490
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|4
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Тип соединения
|OQIS
- Набор насадок №1 для МФИ по дереву (4 шт.) ПРАКТИКА 240-508 используется совместно с многофункциональным инструментом. Применяется при обработке деревянных изделий, фанеры, пластика, гипсокартона. Набор включает четыре насадки, позволяющие производить различные виды работ: выборка пазов, подрезание внутренних углов, вырезание проемов, резка плинтусов, пластиковых труб и т.д.
Преимущества
- Насадки изготовлены из высокоуглеродистой инструментальной стали
- Надежность