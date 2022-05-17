Набор насадок по дереву для МФИ Практика №1 240-508 (4 шт.)

Преимущества

Насадки изготовлены из высокоуглеродистой инструментальной стали

Надежность

Набор насадок №1 для МФИ по дереву (4 шт.) ПРАКТИКА 240-508 используется совместно с многофункциональным инструментом. Применяется при обработке деревянных изделий, фанеры, пластика, гипсокартона. Набор включает четыре насадки, позволяющие производить различные виды работ: выборка пазов, подрезание внутренних углов, вырезание проемов, резка плинтусов, пластиковых труб и т.д.