Набор картриджей для фильтра Новая Вода К683 для M310

Преимущества

K 871 очищает воду от механических примесей и ржавчины, состоит из нетканого полипропилена пористостью 5 мкм

K 875 производит очистку воды от хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений и продуктов их распада, нефтепродуктов, фенолов, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, а также устраняет неприятный запах воды и улучшает ее вкус. Картридж состоит из гранулированного кокосового активированного угля с добавлением серебра

К 876 обеспечивает умягчение, снижение концентрации солей жесткости и уменьшение накипи на нагревательных элементах бытовых приборов, улучшает вкус воды. Картридж изготовлен из двух сортов пищевой ионообменной Na-катионитовой смолы: одна из них оптимизирована по степени умягчения, другая - по сроку службы

K 870 предназначен для глубокой очистки от широкого спектра органических и неорганических растворенных примесей, а также устраняет неприятный запах воды и улучшает ее вкус. Состоит из прессованного активированного угля

Набор картриджей для фильтра Новая Вода К683 предназначен для фильтра Prio Новая вода Expert М310 и состоит из четырех картриджей.