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Набор картриджей для фильтра Новая Вода К683 для M310
5.0
2
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Картриджи к проточным фильтрам
    Набор картриджей для фильтра Новая Вода К683 для M310
    Арт. X16910802185
    5.0
    2
    Набор картриджей для фильтра Новая Вода К683 для M310
    Набор картриджей для фильтра Новая Вода К683 для M310
    Набор картриджей для фильтра Новая Вода К683 для M310
      Набор картриджей для фильтра Новая Вода К683 для M310
      Набор картриджей для фильтра Новая Вода К683 для M310
      Набор картриджей для фильтра Новая Вода К683 для M310

      Набор картриджей для фильтра Новая Вода К683 для M310

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16910802185
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Новая Вода
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		1.9
      Габариты, мм
      		402х332х256
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор картриджей для фильтра Новая Вода К683 предназначен для фильтра Prio Новая вода Expert М310 и состоит из четырех картриджей.

        Преимущества

        • K 871 очищает воду от механических примесей и ржавчины, состоит из нетканого полипропилена пористостью 5 мкм
        • K 875 производит очистку воды от хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений и продуктов их распада, нефтепродуктов, фенолов, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, а также устраняет неприятный запах воды и улучшает ее вкус. Картридж состоит из гранулированного кокосового активированного угля с добавлением серебра
        • К 876 обеспечивает умягчение, снижение концентрации солей жесткости и уменьшение накипи на нагревательных элементах бытовых приборов, улучшает вкус воды. Картридж изготовлен из двух сортов пищевой ионообменной Na-катионитовой смолы: одна из них оптимизирована по степени умягчения, другая - по сроку службы
        • K 870 предназначен для глубокой очистки от широкого спектра органических и неорганических растворенных примесей, а также устраняет неприятный запах воды и улучшает ее вкус. Состоит из прессованного активированного угля