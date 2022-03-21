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Набор окрасочного инструмента Garage Universal UNI-A (байонет)
4.5
2
Найти аналог
Наборы пневмоинструмента
    Набор окрасочного инструмента Garage Universal UNI-A (байонет)
    Арт. X1099020511
    4.5
    2
    Набор окрасочного инструмента Garage Universal UNI-A (байонет)

      Набор окрасочного инструмента Garage Universal UNI-A (байонет)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1099020511
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Garage
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		краскораспылитель, пневмошланг, пистолет для накачки шин, обдувочный пистолет, моющий пистолет
      Тип соединения
      		байонет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Набор окрасочного инструмента GARAGE UNIVERSAL UNI-A байонет 8085320 - это универсальный набор, который используется для окрашивания поверхностей, для продувки деталей от пыли, подкачки шин и т.д. Краскораспылитель выполнен из качественных материалов и оснащен верхним бачком емкостью 0.5 литров. Пистолет для накачки шин имеет манометр, позволяющий контролировать уровень давления в шинах. Тип соединения - байонетное.

        Преимущества

        • Многофункциональный набор
        • Внушительный рабочий ресурс набора окрасочного инструмента GARAGE UNIVERSAL UNI-A байонет 8085320
        • Не требует специального обслуживания
        • Расположение бачка - верхнее
        • Манометр на пистолете для подкачки шин дает возможность максимально точно набрать необходимое давление