Преимущества

Многофункциональный набор

Внушительный рабочий ресурс набора окрасочного инструмента GARAGE UNIVERSAL UNI-A байонет 8085320

Не требует специального обслуживания

Расположение бачка - верхнее

Манометр на пистолете для подкачки шин дает возможность максимально точно набрать необходимое давление

Набор окрасочного инструмента GARAGE UNIVERSAL UNI-A байонет 8085320 - это универсальный набор, который используется для окрашивания поверхностей, для продувки деталей от пыли, подкачки шин и т.д. Краскораспылитель выполнен из качественных материалов и оснащен верхним бачком емкостью 0.5 литров. Пистолет для накачки шин имеет манометр, позволяющий контролировать уровень давления в шинах. Тип соединения - байонетное.