Набор окрасочного инструмента Garage Universal UNI-A (байонет)
Арт. X1099020511
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|краскораспылитель, пневмошланг, пистолет для накачки шин, обдувочный пистолет, моющий пистолет
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Тип соединения
|байонет
- Набор окрасочного инструмента GARAGE UNIVERSAL UNI-A байонет 8085320 - это универсальный набор, который используется для окрашивания поверхностей, для продувки деталей от пыли, подкачки шин и т.д. Краскораспылитель выполнен из качественных материалов и оснащен верхним бачком емкостью 0.5 литров. Пистолет для накачки шин имеет манометр, позволяющий контролировать уровень давления в шинах. Тип соединения - байонетное.
Преимущества
- Многофункциональный набор
- Внушительный рабочий ресурс набора окрасочного инструмента GARAGE UNIVERSAL UNI-A байонет 8085320
- Не требует специального обслуживания
- Расположение бачка - верхнее
- Манометр на пистолете для подкачки шин дает возможность максимально точно набрать необходимое давление