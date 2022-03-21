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Набор окрасочного инструмента Garage Universal UNI-B (байонет)
5.0
2
Найти аналог
Наборы пневмоинструмента
    Набор окрасочного инструмента Garage Universal UNI-B (байонет)
    Арт. X1099020513
    5.0
    2
    Набор окрасочного инструмента Garage Universal UNI-B (байонет)

      Набор окрасочного инструмента Garage Universal UNI-B (байонет)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1099020513
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Garage
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		краскораспылитель, пневмошланг, пистолет для накачки шин, обдувочный пистолет, моющий пистолет
      Тип соединения
      		байонет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Набор окрасочного инструмента UNIVERSAL UNI-B (бс) GARAGE с быстросъемным соединением 8085310 позволяет наносить лакокрасочные материалы на любые типы поверхностей, а также продувать детали от пыли и подкачивать шины. Каждое изделие отличается высоким качеством исполнения и имеет долгий срок службы. Быстросъемное соединение обеспечивает быструю и легкую смену используемого инструмента. Емкость бачка - 1 литр.

        Преимущества

        • Многофункциональный набор
        • Не требует специального обслуживания
        • Расположение бачка - нижнее
        • Манометр на пистолете для подкачки шин дает возможность максимально точно набрать необходимое давление
        • Гибкий витой шланг набора окрасочного инструмента UNIVERSAL UNI-B (бс) GARAGE с быстросъемным соединением 8085310 имеет муфту для быстрого соединения, что сокращает время на смену операции