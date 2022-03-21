Набор окрасочного инструмента Garage Universal UNI-B (байонет)
Арт. X1099020513
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|краскораспылитель, пневмошланг, пистолет для накачки шин, обдувочный пистолет, моющий пистолет
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Тип соединения
|байонет
- Набор окрасочного инструмента UNIVERSAL UNI-B (бс) GARAGE с быстросъемным соединением 8085310 позволяет наносить лакокрасочные материалы на любые типы поверхностей, а также продувать детали от пыли и подкачивать шины. Каждое изделие отличается высоким качеством исполнения и имеет долгий срок службы. Быстросъемное соединение обеспечивает быструю и легкую смену используемого инструмента. Емкость бачка - 1 литр.
Преимущества
- Многофункциональный набор
- Не требует специального обслуживания
- Расположение бачка - нижнее
- Манометр на пистолете для подкачки шин дает возможность максимально точно набрать необходимое давление
- Гибкий витой шланг набора окрасочного инструмента UNIVERSAL UNI-B (бс) GARAGE с быстросъемным соединением 8085310 имеет муфту для быстрого соединения, что сокращает время на смену операции