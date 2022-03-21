Набор окрасочного инструмента Garage Universal UNI-B (байонет)

Преимущества

Многофункциональный набор

Не требует специального обслуживания

Расположение бачка - нижнее

Манометр на пистолете для подкачки шин дает возможность максимально точно набрать необходимое давление

Гибкий витой шланг набора окрасочного инструмента UNIVERSAL UNI-B (бс) GARAGE с быстросъемным соединением 8085310 имеет муфту для быстрого соединения, что сокращает время на смену операции

Набор окрасочного инструмента UNIVERSAL UNI-B (бс) GARAGE с быстросъемным соединением 8085310 позволяет наносить лакокрасочные материалы на любые типы поверхностей, а также продувать детали от пыли и подкачивать шины. Каждое изделие отличается высоким качеством исполнения и имеет долгий срок службы. Быстросъемное соединение обеспечивает быструю и легкую смену используемого инструмента. Емкость бачка - 1 литр.