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Многофункциональный набор оснастки DREMEL 150 2.615.S72.4JA
5.0
2
Найти аналог
Насадки для МФИ
    Многофункциональный набор оснастки DREMEL 150 2.615.S72.4JA
    Арт. X13190517111
    5.0
    2
    Многофункциональный набор оснастки DREMEL 150 2.615.S72.4JA
    Многофункциональный набор оснастки DREMEL 150 2.615.S72.4JA
      Многофункциональный набор оснастки DREMEL 150 2.615.S72.4JA
      Многофункциональный набор оснастки DREMEL 150 2.615.S72.4JA

      Многофункциональный набор оснастки DREMEL 150 2.615.S72.4JA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13190517111
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Dremel
      Тип комплектующего
      		насадка для МФИ
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор оснастки (150 аксессуаров) Dremel 2615S724JA включает в себя разнообразные многофункциональные насадки. Изделия применяются для работы по различным материалам: дереву, металлу, пластику, керамике. Данный набор подходит для выполнения разных операций, например, полировки, чистки, шлифовки и резки. Поставляется в пластиковом кейсе, который обеспечит удобство при транспортировке и хранении насадок. Комплектация:
        • Высокоскоростная насадка - 1 шт.;
        • Шлифовальный камень из карбида кремния 4.8 мм - 1 шт.;
        • Шлифовальный камень из карбида кремния 3.2 мм - 1 шт.;
        • Полировальный круг 26 мм - 6 шт.;
        • Шлифовальный круг, абразив 180 - 10 шт.;
        • Шлифовальная лента 6.4 мм, зерно 120 - 10 шт.;
        • Отрезной круг 24 мм - 36 шт.;
        • Держатель 3.2 мм - 2 шт.;
        • Шлифовальный камень из оксида алюминия 9.5 мм - 1 шт.;
        • Шлифовальный круг из оксида алюминия - 4 шт.;
        • Полировальная насадка 10 мм - 2 шт.;
        • Шлифовальный круг, абразив 240 - 10 шт.;
        • Шлифовальная лента и насадка 13 мм, зерно 60 - 1 шт.;
        • Износостойкий отрезной круг 24 мм - 20 шт.;
        • Шлифовальный камень из оксида алюминия 4.8 мм - 1 шт.;
        • Полировальная паста - 1 шт.;
        • Щетинная щётка 13 мм - 1 шт.;
        • Шлифовальная лента и насадка 6.4 мм, зерно 60 - 1 шт.;
        • DREMEL EZ SpeedClic: металлические отрезные круги - 3 шт.;
        • EZ SpeedClic Mandrel;
        • Полировальный круг 13 мм - 10 шт.;
        • Щетка из углеродистой стали 19 мм - 1 шт.;
        • Шлифовальная лента 6.4 мм, зерно 60 - 7 шт.;
        • Шлифовальная лента 13 мм, зерно 120 - 10 шт.;
        • Шлифовальная лента 13 мм, зерно 60 - 8 шт.;
        • Сверло - 1 шт.