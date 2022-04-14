Многофункциональный набор оснастки DREMEL 150 2.615.S72.4JA
Арт. X13190517111
Характеристики
|
Производитель
|
Тип комплектующего
|насадка для МФИ
- Набор оснастки (150 аксессуаров) Dremel 2615S724JA включает в себя разнообразные многофункциональные насадки. Изделия применяются для работы по различным материалам: дереву, металлу, пластику, керамике. Данный набор подходит для выполнения разных операций, например, полировки, чистки, шлифовки и резки. Поставляется в пластиковом кейсе, который обеспечит удобство при транспортировке и хранении насадок. Комплектация:
- Высокоскоростная насадка - 1 шт.;
- Шлифовальный камень из карбида кремния 4.8 мм - 1 шт.;
- Шлифовальный камень из карбида кремния 3.2 мм - 1 шт.;
- Полировальный круг 26 мм - 6 шт.;
- Шлифовальный круг, абразив 180 - 10 шт.;
- Шлифовальная лента 6.4 мм, зерно 120 - 10 шт.;
- Отрезной круг 24 мм - 36 шт.;
- Держатель 3.2 мм - 2 шт.;
- Шлифовальный камень из оксида алюминия 9.5 мм - 1 шт.;
- Шлифовальный круг из оксида алюминия - 4 шт.;
- Полировальная насадка 10 мм - 2 шт.;
- Шлифовальный круг, абразив 240 - 10 шт.;
- Шлифовальная лента и насадка 13 мм, зерно 60 - 1 шт.;
- Износостойкий отрезной круг 24 мм - 20 шт.;
- Шлифовальный камень из оксида алюминия 4.8 мм - 1 шт.;
- Полировальная паста - 1 шт.;
- Щетинная щётка 13 мм - 1 шт.;
- Шлифовальная лента и насадка 6.4 мм, зерно 60 - 1 шт.;
- DREMEL EZ SpeedClic: металлические отрезные круги - 3 шт.;
- EZ SpeedClic Mandrel;
- Полировальный круг 13 мм - 10 шт.;
- Щетка из углеродистой стали 19 мм - 1 шт.;
- Шлифовальная лента 6.4 мм, зерно 60 - 7 шт.;
- Шлифовальная лента 13 мм, зерно 120 - 10 шт.;
- Шлифовальная лента 13 мм, зерно 60 - 8 шт.;
- Сверло - 1 шт.