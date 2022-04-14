Многофункциональный набор оснастки DREMEL 150 2.615.S72.4JA

Высокоскоростная насадка - 1 шт.;

Шлифовальный камень из карбида кремния 4.8 мм - 1 шт.;

Шлифовальный камень из карбида кремния 3.2 мм - 1 шт.;

Полировальный круг 26 мм - 6 шт.;

Шлифовальный круг, абразив 180 - 10 шт.;

Шлифовальная лента 6.4 мм, зерно 120 - 10 шт.;

Отрезной круг 24 мм - 36 шт.;

Держатель 3.2 мм - 2 шт.;

Шлифовальный камень из оксида алюминия 9.5 мм - 1 шт.;

Шлифовальный круг из оксида алюминия - 4 шт.;

Полировальная насадка 10 мм - 2 шт.;

Шлифовальный круг, абразив 240 - 10 шт.;

Шлифовальная лента и насадка 13 мм, зерно 60 - 1 шт.;

Износостойкий отрезной круг 24 мм - 20 шт.;

Шлифовальный камень из оксида алюминия 4.8 мм - 1 шт.;

Полировальная паста - 1 шт.;

Щетинная щётка 13 мм - 1 шт.;

Шлифовальная лента и насадка 6.4 мм, зерно 60 - 1 шт.;

DREMEL EZ SpeedClic: металлические отрезные круги - 3 шт.;

EZ SpeedClic Mandrel;

Полировальный круг 13 мм - 10 шт.;

Щетка из углеродистой стали 19 мм - 1 шт.;

Шлифовальная лента 6.4 мм, зерно 60 - 7 шт.;

Шлифовальная лента 13 мм, зерно 120 - 10 шт.;

Шлифовальная лента 13 мм, зерно 60 - 8 шт.;

Сверло - 1 шт.

Набор оснастки (150 аксессуаров) Dremel 2615S724JA включает в себя разнообразные многофункциональные насадки. Изделия применяются для работы по различным материалам: дереву, металлу, пластику, керамике. Данный набор подходит для выполнения разных операций, например, полировки, чистки, шлифовки и резки. Поставляется в пластиковом кейсе, который обеспечит удобство при транспортировке и хранении насадок. Комплектация: