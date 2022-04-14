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Набор оснастки для резки DREMEL 2.615.068.8JA (69 шт.)
5.0
2
Найти аналог
Насадки для МФИ
    Набор оснастки для резки DREMEL 2.615.068.8JA (69 шт.)
    Арт. X1319051776
    5.0
    2
    Набор оснастки для резки DREMEL 2.615.068.8JA (69 шт.)
    Набор оснастки для резки DREMEL 2.615.068.8JA (69 шт.)
      Набор оснастки для резки DREMEL 2.615.068.8JA (69 шт.)
      Набор оснастки для резки DREMEL 2.615.068.8JA (69 шт.)

      Набор оснастки для резки DREMEL 2.615.068.8JA (69 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1319051776
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Dremel
      Тип комплектующего
      		насадка для МФИ
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор оснастки для резки Dremel 26150688JA содержит насадки для резки металла, древесины или пластмассы с помощью гравера. Приспособления легко срезают болты, винты, а также прорезают канавки в различных деталях. Поставляется в чемоданчике, удобном для хранения и транспортировки. В комплект входит 69 предметов:
        • Отрезные круги 409 (36 шт.);
        • Отрезные круги 420 (24 шт.);
        • Отрезные круги 540 (5 шт.);
        • Отрезные круги 426 (3 шт.);
        • Держатель 402.