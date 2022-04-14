Набор оснастки для резки DREMEL 2.615.068.8JA (69 шт.)

Отрезные круги 409 (36 шт.);

Отрезные круги 420 (24 шт.);

Отрезные круги 540 (5 шт.);

Отрезные круги 426 (3 шт.);

Держатель 402.

Набор оснастки для резки Dremel 26150688JA содержит насадки для резки металла, древесины или пластмассы с помощью гравера. Приспособления легко срезают болты, винты, а также прорезают канавки в различных деталях. Поставляется в чемоданчике, удобном для хранения и транспортировки. В комплект входит 69 предметов: