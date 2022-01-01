Набор отверток Brigadier HD EXCELL 39005, 7 предметов

Набор отверток 7 предметов Brigadier HD EXCELL 39005 используется при работе с крепежом типа SL и PH. Стержень выполнен из полированной хром ванадиевой стали, имеет хромоникелевое покрытие для лучшей защиты от коррозии. Черное намагниченное жало. Эргономичная, ударопрочная ручка из полипрорпилена и термопластичного эластомера с насечкой специальной формы обеспечивает удобный захват и комфортную работу.