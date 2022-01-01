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Набор отверток Brigadier HD EXCELL 39005, 7 предметов
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Наборы отверток
    Набор отверток Brigadier HD EXCELL 39005, 7 предметов
    Арт. X968275333
    Набор отверток Brigadier HD EXCELL 39005, 7 предметов

      Набор отверток Brigadier HD EXCELL 39005, 7 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X968275333

      Характеристики

      Производитель
      		Brigadier
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		набор
      Назначение
      		универсальное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор отверток 7 предметов Brigadier HD EXCELL 39005 используется при работе с крепежом типа SL и PH. Стержень выполнен из полированной хром ванадиевой стали, имеет хромоникелевое покрытие для лучшей защиты от коррозии. Черное намагниченное жало. Эргономичная, ударопрочная ручка из полипрорпилена и термопластичного эластомера с насечкой специальной формы обеспечивает удобный захват и комфортную работу.