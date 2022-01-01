Набор отверток диэлектрических Jonnesway PH# 0х60, 1х80, 2х100, SL 4х100, 5,5х125, 6,5х150, индикаторная отвертка 220-250V, 7 предметов, DV13PP07S

Описание:

Особенности:

Сделаны из прочного сплава с добавлением хрома и ванадия.

Защитное покрытие на стержнях.

Отверстия для подвески в рукоятках.

Диэлектрические рукоятки.

Прозрачная верхняя крышка футляра.

Бокс имеет защелку.

Набор удобен в эксплуатации, благодаря эргономичным рукояткам с ограничительным круговым выступом у основания ручки.

Наконечники у отверток имеют оксидированное покрытие, которое делает их более прочными и защищает от коррозии.

В набор входит отвертка-тестер для проверки присутствия напряжения контактным и бесконтактным методом.

Отвертки размещены в удобном пластиковом футляре с ложементом, где для каждого инструмента отведено свое место.

Комплектация:

Крестовая отвёртка PH0 (60 мм). Крестовая отвёртка PH1 (80 мм). Крестовая отвёртка PH2 (100 мм). Шлицевая отвёртка SL4 (100 мм). Шлицевая отвёртка SL5.5 (125 мм). Шлицевая отвёртка SL6.5 (150 мм). Индикаторная отвертка-тестер (220В - 250В). Футляр.

Набор диэлектрических отверток PH Jonnesway DV13PP07S состоит из 7 отверток, имеющих рабочий профиль PH и SL, предназначенных для работы с резьбовыми соединениями, находящимися под электрическим напряжением. Стержни отверток выполнены из стали, легированной хромом и ванадием. Набор помещен в удобный бокс с прозрачной крышкой и защелкой.