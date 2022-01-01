Набор отверток диэлектрических Jonnesway PH# 0х60, 1х80, 2х100, SL 4х100, 5,5х125, 6,5х150, индикаторная отвертка 220-250V, 7 предметов, DV13PP07S
Арт. jonnesway_4802
Набор отверток диэлектрических Jonnesway PH# 0х60, 1х80, 2х100, SL 4х100, 5,5х125, 6,5х150, индикаторная отвертка 220-250V, 7 предметов, DV13PP07S
Арт. jonnesway_4802
Характеристики
|
Производитель
|
Вес, кг
|0.84
|
Габариты, мм
|300x160x50
|
Гибкая
|Нет
|
Для точных работ
|Да
Описание:Набор диэлектрических отверток PH Jonnesway DV13PP07S состоит из 7 отверток, имеющих рабочий профиль PH и SL, предназначенных для работы с резьбовыми соединениями, находящимися под электрическим напряжением. Стержни отверток выполнены из стали, легированной хромом и ванадием. Набор помещен в удобный бокс с прозрачной крышкой и защелкой.
Особенности:
- Сделаны из прочного сплава с добавлением хрома и ванадия.
- Защитное покрытие на стержнях.
- Отверстия для подвески в рукоятках.
- Диэлектрические рукоятки.
- Прозрачная верхняя крышка футляра.
- Бокс имеет защелку.
- Набор удобен в эксплуатации, благодаря эргономичным рукояткам с ограничительным круговым выступом у основания ручки.
- Наконечники у отверток имеют оксидированное покрытие, которое делает их более прочными и защищает от коррозии.
- В набор входит отвертка-тестер для проверки присутствия напряжения контактным и бесконтактным методом.
- Отвертки размещены в удобном пластиковом футляре с ложементом, где для каждого инструмента отведено свое место.
Комплектация:
- Крестовая отвёртка PH0 (60 мм).
- Крестовая отвёртка PH1 (80 мм).
- Крестовая отвёртка PH2 (100 мм).
- Шлицевая отвёртка SL4 (100 мм).
- Шлицевая отвёртка SL5.5 (125 мм).
- Шлицевая отвёртка SL6.5 (150 мм).
- Индикаторная отвертка-тестер (220В - 250В).
- Футляр.