Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор отверток диэлектрических Jonnesway PH# 0х60, 1х80, 2х100, SL 4х100, 5,5х125, 6,5х150, индикаторная отвертка 220-250V, 7 предметов, DV13PP07S
Найти аналог
Отвертки
    Набор отверток диэлектрических Jonnesway PH# 0х60, 1х80, 2х100, SL 4х100, 5,5х125, 6,5х150, индикаторная отвертка 220-250V, 7 предметов, DV13PP07S
    Арт. jonnesway_4802
    Набор отверток диэлектрических Jonnesway PH# 0х60, 1х80, 2х100, SL 4х100, 5,5х125, 6,5х150, индикаторная отвертка 220-250V, 7 предметов, DV13PP07S

      Набор отверток диэлектрических Jonnesway PH# 0х60, 1х80, 2х100, SL 4х100, 5,5х125, 6,5х150, индикаторная отвертка 220-250V, 7 предметов, DV13PP07S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_4802

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Вес, кг
      		0.84
      Габариты, мм
      		300x160x50
      Гибкая
      		Нет
      Для точных работ
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор диэлектрических отверток PH Jonnesway DV13PP07S состоит из 7 отверток, имеющих рабочий профиль PH и SL, предназначенных для работы с резьбовыми соединениями, находящимися под электрическим напряжением. Стержни отверток выполнены из стали, легированной хромом и ванадием. Набор помещен в удобный бокс с прозрачной крышкой и защелкой.

        Особенности:

        • Сделаны из прочного сплава с добавлением хрома и ванадия.
        • Защитное покрытие на стержнях.
        • Отверстия для подвески в рукоятках.
        • Диэлектрические рукоятки.
        • Прозрачная верхняя крышка футляра.
        • Бокс имеет защелку.
        • Набор удобен в эксплуатации, благодаря эргономичным рукояткам с ограничительным круговым выступом у основания ручки.
        • Наконечники у отверток имеют оксидированное покрытие, которое делает их более прочными и защищает от коррозии.
        • В набор входит отвертка-тестер для проверки присутствия напряжения контактным и бесконтактным методом.
        • Отвертки размещены в удобном пластиковом футляре с ложементом, где для каждого инструмента отведено свое место.

        Комплектация:

        1. Крестовая отвёртка PH0 (60 мм).
        2. Крестовая отвёртка PH1 (80 мм).
        3. Крестовая отвёртка PH2 (100 мм).
        4. Шлицевая отвёртка SL4 (100 мм).
        5. Шлицевая отвёртка SL5.5 (125 мм).
        6. Шлицевая отвёртка SL6.5 (150 мм).
        7. Индикаторная отвертка-тестер (220В - 250В).
        8. Футляр.