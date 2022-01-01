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Набор отверток диэлектрических Jonnesway, SL 0,4х2,5х85-1,2х6,5х150 и PH #0-2, 8 предметов, D02AP08S
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Отвертки
    Набор отверток диэлектрических Jonnesway, SL 0,4х2,5х85-1,2х6,5х150 и PH #0-2, 8 предметов, D02AP08S
    Арт. jonnesway_4716
    Набор отверток диэлектрических Jonnesway, SL 0,4х2,5х85-1,2х6,5х150 и PH #0-2, 8 предметов, D02AP08S
    Набор отверток диэлектрических Jonnesway, SL 0,4х2,5х85-1,2х6,5х150 и PH #0-2, 8 предметов, D02AP08S
    Набор отверток диэлектрических Jonnesway, SL 0,4х2,5х85-1,2х6,5х150 и PH #0-2, 8 предметов, D02AP08S
    Набор отверток диэлектрических Jonnesway, SL 0,4х2,5х85-1,2х6,5х150 и PH #0-2, 8 предметов, D02AP08S
    Набор отверток диэлектрических Jonnesway, SL 0,4х2,5х85-1,2х6,5х150 и PH #0-2, 8 предметов, D02AP08S
    Набор отверток диэлектрических Jonnesway, SL 0,4х2,5х85-1,2х6,5х150 и PH #0-2, 8 предметов, D02AP08S
    Набор отверток диэлектрических Jonnesway, SL 0,4х2,5х85-1,2х6,5х150 и PH #0-2, 8 предметов, D02AP08S
      Набор отверток диэлектрических Jonnesway, SL 0,4х2,5х85-1,2х6,5х150 и PH #0-2, 8 предметов, D02AP08S
      Набор отверток диэлектрических Jonnesway, SL 0,4х2,5х85-1,2х6,5х150 и PH #0-2, 8 предметов, D02AP08S
      Набор отверток диэлектрических Jonnesway, SL 0,4х2,5х85-1,2х6,5х150 и PH #0-2, 8 предметов, D02AP08S
      Набор отверток диэлектрических Jonnesway, SL 0,4х2,5х85-1,2х6,5х150 и PH #0-2, 8 предметов, D02AP08S
      Набор отверток диэлектрических Jonnesway, SL 0,4х2,5х85-1,2х6,5х150 и PH #0-2, 8 предметов, D02AP08S
      Набор отверток диэлектрических Jonnesway, SL 0,4х2,5х85-1,2х6,5х150 и PH #0-2, 8 предметов, D02AP08S
      Набор отверток диэлектрических Jonnesway, SL 0,4х2,5х85-1,2х6,5х150 и PH #0-2, 8 предметов, D02AP08S

      Набор отверток диэлектрических Jonnesway, SL 0,4х2,5х85-1,2х6,5х150 и PH #0-2, 8 предметов, D02AP08S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_4716

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Вес, кг
      		0.85
      Габариты, мм
      		310x230x55
      Гибкая
      		Нет
      Для точных работ
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор диэлектрических отверток SL 0,4х2,5х85-1,2х6,5х150 и PH Jonnesway D02AP08S состоит из восьми предметов. В наборе предусмотрены прямые и крестовые отвертки. Отвертки выполнены из токонепроводящего ток материала.

        Особенности:

        • Стержневые отвертки – самый распространенный вид инструмента для работы с резьбовыми крепежными деталями, с внутренними рабочими профилями. 
        • Эти инструменты компактны, не требуют дополнительных операций по сборке, снабжены эргономичными рукоятками.
        • Стержневые диэлектрические отвертки применяются для производства работ с электрооборудованием, находящимся под напряжением до 1000 В.
        •  Изолирующие рукоятки обеспечивают защиту оператора от поражения электрическим током согласно всем требованиям стандарта VDE, соответствующего IEC 60900, полностью отвечают требованиям ГОСТ 21010-75.

        Комплектация:

        1. Отвертки шлицевые: SL, 4 шт.: SL0,4х2,5х85, SL0,8-х4,0х100, SL1,0х5,5х125, SL1,2х6,5х150.
        2. Отвертки крестовые: PH, 3 шт.: PH0х75, PH1х100, PH2х200.
        3. Отвертка-тестер.
        4. Пластиковый кейс.