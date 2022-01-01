Набор отверток диэлектрических Jonnesway, SL 0,4х2,5х85-1,2х6,5х150 и PH #0-2, 8 предметов, D02AP08S

Описание:

Особенности:

Набор диэлектрических отверток SL 0,4х2,5х85-1,2х6,5х150 и PH Jonnesway D02AP08S состоит из восьми предметов. В наборе предусмотрены прямые и крестовые отвертки. Отвертки выполнены из токонепроводящего ток материала.

Стержневые отвертки – самый распространенный вид инструмента для работы с резьбовыми крепежными деталями, с внутренними рабочими профилями.

Эти инструменты компактны, не требуют дополнительных операций по сборке, снабжены эргономичными рукоятками.

Стержневые диэлектрические отвертки применяются для производства работ с электрооборудованием, находящимся под напряжением до 1000 В.

Изолирующие рукоятки обеспечивают защиту оператора от поражения электрическим током согласно всем требованиям стандарта VDE, соответствующего IEC 60900, полностью отвечают требованиям ГОСТ 21010-75.

Комплектация: