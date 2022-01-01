Набор отверток диэлектрических Jonnesway, SL 0,4х2,5х85-1,2х6,5х150 и PH #0-2, 8 предметов, D02AP08S
Арт. jonnesway_4716
Набор отверток диэлектрических Jonnesway, SL 0,4х2,5х85-1,2х6,5х150 и PH #0-2, 8 предметов, D02AP08S
Арт. jonnesway_4716
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.85
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Габариты, мм
|310x230x55
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Гибкая
|Нет
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Для точных работ
|Да
Описание:Набор диэлектрических отверток SL 0,4х2,5х85-1,2х6,5х150 и PH Jonnesway D02AP08S состоит из восьми предметов. В наборе предусмотрены прямые и крестовые отвертки. Отвертки выполнены из токонепроводящего ток материала.
Особенности:
- Стержневые отвертки – самый распространенный вид инструмента для работы с резьбовыми крепежными деталями, с внутренними рабочими профилями.
- Эти инструменты компактны, не требуют дополнительных операций по сборке, снабжены эргономичными рукоятками.
- Стержневые диэлектрические отвертки применяются для производства работ с электрооборудованием, находящимся под напряжением до 1000 В.
- Изолирующие рукоятки обеспечивают защиту оператора от поражения электрическим током согласно всем требованиям стандарта VDE, соответствующего IEC 60900, полностью отвечают требованиям ГОСТ 21010-75.
Комплектация:
- Отвертки шлицевые: SL, 4 шт.: SL0,4х2,5х85, SL0,8-х4,0х100, SL1,0х5,5х125, SL1,2х6,5х150.
- Отвертки крестовые: PH, 3 шт.: PH0х75, PH1х100, PH2х200.
- Отвертка-тестер.
- Пластиковый кейс.