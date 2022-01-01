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Набор отверток диэлектрических Jonnesway, SL0,4х2,5х85-1,2х6,5х150 и PH #0-2, 7 предметов, D02AC07S
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Отвертки
    Набор отверток диэлектрических Jonnesway, SL0,4х2,5х85-1,2х6,5х150 и PH #0-2, 7 предметов, D02AC07S
    Арт. jonnesway_4715
    Набор отверток диэлектрических Jonnesway, SL0,4х2,5х85-1,2х6,5х150 и PH #0-2, 7 предметов, D02AC07S
    Набор отверток диэлектрических Jonnesway, SL0,4х2,5х85-1,2х6,5х150 и PH #0-2, 7 предметов, D02AC07S
      Набор отверток диэлектрических Jonnesway, SL0,4х2,5х85-1,2х6,5х150 и PH #0-2, 7 предметов, D02AC07S
      Набор отверток диэлектрических Jonnesway, SL0,4х2,5х85-1,2х6,5х150 и PH #0-2, 7 предметов, D02AC07S

      Набор отверток диэлектрических Jonnesway, SL0,4х2,5х85-1,2х6,5х150 и PH #0-2, 7 предметов, D02AC07S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_4715

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Вес, кг
      		2
      Гибкая
      		Нет
      Для точных работ
      		Нет
      Намагниченный наконечник
      		Нет
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор диэлектрических отверток Jonnesway SL0, PH D02AC07S состоит из 7 ручных инструментов, предназначенных для работы с деталями, которые находятся под напряжением.

        Особенности:

        • Стержневые отвертки – самый распространенный вид инструмента для работы с резьбовыми крепежными деталями, с внутренними рабочими профилями. 
        • Эти инструменты компактны, не требуют дополнительных операций по сборке, снабжены эргономичными рукоятками.
        • Стержневые диэлектрические отвертки применяются для производства работ с электрооборудованием, находящимся под напряжением до 1000 В. 
        • Изолирующие рукоятки обеспечивают защиту оператора от поражения электрическим током согласно всем требованиям стандарта VDE, соответствующего IEC 60900, полностью отвечают требованиям ГОСТ 21010-75.

        Комплектация:

        1. Шлицевая отвертка SL 0,4х2,5х85мм.
        2. Шлицевая отвертка SL 0,8х4,0х100мм.
        3. Шлицевая отвертка SL 1,0х5,5х125мм.
        4. Шлицевая отвертка SL 1,2х6,5х150мм.
        5. Крестовая отвертка PH 0х75мм.
        6. Крестовая отвертка РН 1х100мм.
        7. Крестовая отвертка РН 2х200мм.
        8. Упаковка.