Набор отверток диэлектрических Jonnesway, SL0,4х2,5х85-1,2х6,5х150 и PH #0-2, 7 предметов, D02AC07S
Арт. jonnesway_4715
Набор отверток диэлектрических Jonnesway, SL0,4х2,5х85-1,2х6,5х150 и PH #0-2, 7 предметов, D02AC07S
Арт. jonnesway_4715
Характеристики
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Производитель
|
Вес, кг
|2
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Гибкая
|Нет
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Для точных работ
|Нет
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Намагниченный наконечник
|Нет
Описание:Набор диэлектрических отверток Jonnesway SL0, PH D02AC07S состоит из 7 ручных инструментов, предназначенных для работы с деталями, которые находятся под напряжением.
Особенности:
- Стержневые отвертки – самый распространенный вид инструмента для работы с резьбовыми крепежными деталями, с внутренними рабочими профилями.
- Эти инструменты компактны, не требуют дополнительных операций по сборке, снабжены эргономичными рукоятками.
- Стержневые диэлектрические отвертки применяются для производства работ с электрооборудованием, находящимся под напряжением до 1000 В.
- Изолирующие рукоятки обеспечивают защиту оператора от поражения электрическим током согласно всем требованиям стандарта VDE, соответствующего IEC 60900, полностью отвечают требованиям ГОСТ 21010-75.
Комплектация:
- Шлицевая отвертка SL 0,4х2,5х85мм.
- Шлицевая отвертка SL 0,8х4,0х100мм.
- Шлицевая отвертка SL 1,0х5,5х125мм.
- Шлицевая отвертка SL 1,2х6,5х150мм.
- Крестовая отвертка PH 0х75мм.
- Крестовая отвертка РН 1х100мм.
- Крестовая отвертка РН 2х200мм.
- Упаковка.