Описание:

Набор отверток для точной механики Jonnesway D3750P08S используется в автомастерских для ремонта различного рода. Отвертки имеют прорезиненные рукоятки для обеспечения надежного хвата. Набор поставляется в кейсе, что обеспечивает удобную транспортировку инструментов.

Особенности:

Применяется для проведения точных работ со всеми видами крепежа, имеющего внутренний рабочий профиль SL и PH.

Прорезиненные рукоятки обеспечивают надежный хват и предотвращают скольжение инструментов из набора отверток для точной механики Jonnesway D3750P08S.

Кейс имеет рукоятку, благодаря которой можно легко транспортировать набор или хранить его на крючке.

Комплектация: