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Набор отверток для точной механики Jonnesway, 50 мм, шлиц 1.0-3.0 и крест PH# 0.00-1, 8 предметов, D3750P08S
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Отвертки
    Набор отверток для точной механики Jonnesway, 50 мм, шлиц 1.0-3.0 и крест PH# 0.00-1, 8 предметов, D3750P08S
    Арт. jonnesway_4819
    Набор отверток для точной механики Jonnesway, 50 мм, шлиц 1.0-3.0 и крест PH# 0.00-1, 8 предметов, D3750P08S
    Набор отверток для точной механики Jonnesway, 50 мм, шлиц 1.0-3.0 и крест PH# 0.00-1, 8 предметов, D3750P08S
    Набор отверток для точной механики Jonnesway, 50 мм, шлиц 1.0-3.0 и крест PH# 0.00-1, 8 предметов, D3750P08S
    Набор отверток для точной механики Jonnesway, 50 мм, шлиц 1.0-3.0 и крест PH# 0.00-1, 8 предметов, D3750P08S
      Набор отверток для точной механики Jonnesway, 50 мм, шлиц 1.0-3.0 и крест PH# 0.00-1, 8 предметов, D3750P08S
      Набор отверток для точной механики Jonnesway, 50 мм, шлиц 1.0-3.0 и крест PH# 0.00-1, 8 предметов, D3750P08S
      Набор отверток для точной механики Jonnesway, 50 мм, шлиц 1.0-3.0 и крест PH# 0.00-1, 8 предметов, D3750P08S
      Набор отверток для точной механики Jonnesway, 50 мм, шлиц 1.0-3.0 и крест PH# 0.00-1, 8 предметов, D3750P08S

      Набор отверток для точной механики Jonnesway, 50 мм, шлиц 1.0-3.0 и крест PH# 0.00-1, 8 предметов, D3750P08S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_4819

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Вес, кг
      		0.28
      Габариты, мм
      		190x130x20
      Гибкая
      		Нет
      Для точных работ
      		Да
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор отверток для точной механики Jonnesway D3750P08S используется в автомастерских для ремонта различного рода. Отвертки имеют прорезиненные рукоятки для обеспечения надежного хвата. Набор поставляется в кейсе, что обеспечивает удобную транспортировку инструментов.

        Особенности:

        • Применяется для проведения точных работ со всеми видами крепежа, имеющего внутренний рабочий профиль SL и PH.
        • Прорезиненные рукоятки обеспечивают надежный хват и предотвращают скольжение инструментов из набора отверток для точной механики Jonnesway D3750P08S.
        • Кейс имеет рукоятку, благодаря которой можно легко транспортировать набор или хранить его на крючке.

        Комплектация:

        1. Отвертки шлицевые, SL, 5 шт.: SL1х50, SL1.6х50, SL2х50, SL2.4х50, SL3х50.
        2. Отвертки крестовые, PH, 3 шт.: PH00х150, PH00х50, PH1х50.
        3. Пластиковый кейс.