Набор отверток для точной механики Jonnesway, 50 мм, шлиц 1.0-3.0 и крест PH# 0.00-1, 8 предметов, D3750P08S
Арт. jonnesway_4819
Набор отверток для точной механики Jonnesway, 50 мм, шлиц 1.0-3.0 и крест PH# 0.00-1, 8 предметов, D3750P08S
Арт. jonnesway_4819
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.28
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Габариты, мм
|190x130x20
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Гибкая
|Нет
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Для точных работ
|Да
Описание:
Набор отверток для точной механики Jonnesway D3750P08S используется в автомастерских для ремонта различного рода. Отвертки имеют прорезиненные рукоятки для обеспечения надежного хвата. Набор поставляется в кейсе, что обеспечивает удобную транспортировку инструментов.
Особенности:
- Применяется для проведения точных работ со всеми видами крепежа, имеющего внутренний рабочий профиль SL и PH.
- Прорезиненные рукоятки обеспечивают надежный хват и предотвращают скольжение инструментов из набора отверток для точной механики Jonnesway D3750P08S.
- Кейс имеет рукоятку, благодаря которой можно легко транспортировать набор или хранить его на крючке.
Комплектация:
- Отвертки шлицевые, SL, 5 шт.: SL1х50, SL1.6х50, SL2х50, SL2.4х50, SL3х50.
- Отвертки крестовые, PH, 3 шт.: PH00х150, PH00х50, PH1х50.
- Пластиковый кейс.