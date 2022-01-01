Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор отверток для точной механики Jonnesway, шлиц прямой, крест (PH) 8 предметов, D3765P08S
Найти аналог
Отвертки
    Набор отверток для точной механики Jonnesway, шлиц прямой, крест (PH) 8 предметов, D3765P08S
    Арт. jonnesway_4822
    Набор отверток для точной механики Jonnesway, шлиц прямой, крест (PH) 8 предметов, D3765P08S
    Набор отверток для точной механики Jonnesway, шлиц прямой, крест (PH) 8 предметов, D3765P08S
      Набор отверток для точной механики Jonnesway, шлиц прямой, крест (PH) 8 предметов, D3765P08S
      Набор отверток для точной механики Jonnesway, шлиц прямой, крест (PH) 8 предметов, D3765P08S

      Набор отверток для точной механики Jonnesway, шлиц прямой, крест (PH) 8 предметов, D3765P08S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_4822

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Вес, кг
      		0.4
      Габариты, мм
      		220x170x30
      Гибкая
      		Нет
      Для точных работ
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор отверток для точной механики Jonnesway D3765P08S содержит 8 инструментов с крестовым и прямым шлицевым профилем. Отвертки имеют конструкцию, разработанную специально для работы с электроникой. Помещены в кейс, имеющий небольшие габариты: 220х170х30 мм.

        Особенности:

        • Набор отверток "D3765P08S" применяется для проведения точных работ со всеми видами крепежа, имеющего внутренний рабочий профиль SL и PH.
        • Набор отверток для точной механики Jonnesway D3765P08S поставляется в футляре из пластика, который снабжен ручкой для переноса и защелками для безопасного хранения.
        • Отвертки оснащены поворотными плоскими затыльниками, в которые удобно упираться ладонью, при проворачивании рукоятки инструмента.

        Преимущества:

        • Выполнены из качественной стали.
        • Оксидированные наконечники.
        • Рукоятки сделаны из нейлона.
        • Эргономичные двухкомпонентные рукоятки не дают руке скользить.
        • Стержни покрыты сплавом хрома, молибдена и ванадия, устойчивым к внешним воздействиям.
        • Удобное хранение.

        Комплектация:

        1. Отвертки шлицевые, SL, 5 шт.: SL2, SL2.4, SL3, SL3.5, SL4.
        2. Отвертки крестовые, PH, 3 шт.:PH00, PH0, PH1.
        3.  Пластиковый бокс.