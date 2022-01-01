Набор отверток для точной механики Jonnesway, шлиц прямой, крест (PH) 8 предметов, D3765P08S

Описание:

Особенности:

Набор отверток "D3765P08S" применяется для проведения точных работ со всеми видами крепежа, имеющего внутренний рабочий профиль SL и PH.

Набор отверток для точной механики Jonnesway D3765P08S поставляется в футляре из пластика, который снабжен ручкой для переноса и защелками для безопасного хранения.

Отвертки оснащены поворотными плоскими затыльниками, в которые удобно упираться ладонью, при проворачивании рукоятки инструмента.

Преимущества:

Выполнены из качественной стали.

Оксидированные наконечники.

Рукоятки сделаны из нейлона.

Эргономичные двухкомпонентные рукоятки не дают руке скользить.

Стержни покрыты сплавом хрома, молибдена и ванадия, устойчивым к внешним воздействиям.

Удобное хранение.

Комплектация:

Отвертки шлицевые, SL, 5 шт.: SL2, SL2.4, SL3, SL3.5, SL4. Отвертки крестовые, PH, 3 шт.:PH00, PH0, PH1. Пластиковый бокс.

Набор отверток для точной механики Jonnesway D3765P08S содержит 8 инструментов с крестовым и прямым шлицевым профилем. Отвертки имеют конструкцию, разработанную специально для работы с электроникой. Помещены в кейс, имеющий небольшие габариты: 220х170х30 мм.