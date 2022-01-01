Набор отверток для точной механики Jonnesway, шлиц прямой, крест (PH) 8 предметов, D3765P08S
Арт. jonnesway_4822
Набор отверток для точной механики Jonnesway, шлиц прямой, крест (PH) 8 предметов, D3765P08S
Арт. jonnesway_4822
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.4
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Габариты, мм
|220x170x30
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Гибкая
|Нет
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Для точных работ
|Да
Описание:Набор отверток для точной механики Jonnesway D3765P08S содержит 8 инструментов с крестовым и прямым шлицевым профилем. Отвертки имеют конструкцию, разработанную специально для работы с электроникой. Помещены в кейс, имеющий небольшие габариты: 220х170х30 мм.
Особенности:
- Набор отверток "D3765P08S" применяется для проведения точных работ со всеми видами крепежа, имеющего внутренний рабочий профиль SL и PH.
- Набор отверток для точной механики Jonnesway D3765P08S поставляется в футляре из пластика, который снабжен ручкой для переноса и защелками для безопасного хранения.
- Отвертки оснащены поворотными плоскими затыльниками, в которые удобно упираться ладонью, при проворачивании рукоятки инструмента.
Преимущества:
- Выполнены из качественной стали.
- Оксидированные наконечники.
- Рукоятки сделаны из нейлона.
- Эргономичные двухкомпонентные рукоятки не дают руке скользить.
- Стержни покрыты сплавом хрома, молибдена и ванадия, устойчивым к внешним воздействиям.
- Удобное хранение.
Комплектация:
- Отвертки шлицевые, SL, 5 шт.: SL2, SL2.4, SL3, SL3.5, SL4.
- Отвертки крестовые, PH, 3 шт.:PH00, PH0, PH1.
- Пластиковый бокс.