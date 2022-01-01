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Набор отверток д/точных работ Энкор 19840
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Наборы отверток
    Набор отверток д/точных работ Энкор 19840
    Арт. 77777Х1306195
    Набор отверток д/точных работ Энкор 19840
    Набор отверток д/точных работ Энкор 19840
    Набор отверток д/точных работ Энкор 19840
      Набор отверток д/точных работ Энкор 19840
      Набор отверток д/точных работ Энкор 19840
      Набор отверток д/точных работ Энкор 19840

      Набор отверток д/точных работ Энкор 19840

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777Х1306195

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		набор
      Назначение
      		универсальное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор отверток для точных работ 1/12/72 Энкор 19840 состоит из 6 предметов, которые полностью изготовлены из металла. Используется для выполнения операций с мелкими деталями, например, в электронике. Отвертки имеют вращающиеся затыльники для облегчения закручивания. За счет рифления на рукоятках рука не скользит, что обеспечивает безопасность во время работы. На рукоятках имеются рифления, что защищает от проскальзывания руки, это обеспечивает безопасность во время работы. 

        Преимущества

        • В наборе 6 цельнометаллических отверток
        • Применяется для мелких работ в электронике и электромеханике
        • Свободно вращающиеся затыльники ручек