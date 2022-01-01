Набор отверток д/точных работ Энкор 19840

Преимущества

В наборе 6 цельнометаллических отверток

Применяется для мелких работ в электронике и электромеханике

Свободно вращающиеся затыльники ручек

Набор отверток для точных работ 1/12/72 Энкор 19840 состоит из 6 предметов, которые полностью изготовлены из металла. Используется для выполнения операций с мелкими деталями, например, в электронике. Отвертки имеют вращающиеся затыльники для облегчения закручивания. За счет рифления на рукоятках рука не скользит, что обеспечивает безопасность во время работы. На рукоятках имеются рифления, что защищает от проскальзывания руки, это обеспечивает безопасность во время работы.