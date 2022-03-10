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Набор отверток электрика Stanley Fatmax 065441 (6 шт)
5.0
2
3 340 ₽
Наборы отверток
    Набор отверток электрика Stanley Fatmax 065441 (6 шт.)
    Арт. 77777Х1306126
    5.0
    2
    Набор отверток электрика Stanley Fatmax 065441 (6 шт)
    Набор отверток электрика Stanley Fatmax 065441 (6 шт)
    Набор отверток электрика Stanley Fatmax 065441 (6 шт)
    Набор отверток электрика Stanley Fatmax 065441 (6 шт)
      Набор отверток электрика Stanley Fatmax 065441 (6 шт)
      Набор отверток электрика Stanley Fatmax 065441 (6 шт)
      Набор отверток электрика Stanley Fatmax 065441 (6 шт)
      Набор отверток электрика Stanley Fatmax 065441 (6 шт)

      Набор отверток электрика Stanley Fatmax 065441 (6 шт.)

      3 340 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. 77777Х1306126
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		0.4
      Габариты, мм
      		290x150x50
      Все характеристики
      3 340 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор диэлектрических отверток FATMAX Stanley 0-65-441 отвечает всем требованиям безопасности при работе с креплениями, находящимися под напряжением до 1000 В. Прочные стержни покрыты изоляционным полиамидным материалом - для продолжительного срока службы инструмента. В комплекте поставляется отвертка-пробник, для определения наличия напряжения.

        Преимущества:

        • Набор изолированных отверток состоит из 6 предметов;
        • Отвертки отвечают промышленному классу безопасности EN60900:2004 при работе с открытыми токоведущими элементами под напряжением до 1000 В;
        • Сужение рукоятки обеспечивает более высокий уровень контроля отвертки, когда требуется повышенная точность прикладываемого усилия.