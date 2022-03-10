Набор отверток электрика Stanley Fatmax 065441 (6 шт.)

Преимущества:

Набор изолированных отверток состоит из 6 предметов;

Отвертки отвечают промышленному классу безопасности EN60900:2004 при работе с открытыми токоведущими элементами под напряжением до 1000 В;

Сужение рукоятки обеспечивает более высокий уровень контроля отвертки, когда требуется повышенная точность прикладываемого усилия.

Набор диэлектрических отверток FATMAX Stanley 0-65-441 отвечает всем требованиям безопасности при работе с креплениями, находящимися под напряжением до 1000 В. Прочные стержни покрыты изоляционным полиамидным материалом - для продолжительного срока службы инструмента. В комплекте поставляется отвертка-пробник, для определения наличия напряжения.