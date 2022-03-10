Набор отверток Gross 12164 (6 шт, длина стержня 150 мм)

Набор отверток Gross 12164 (6 шт.)
Арт. 77777Х1306148
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|0.62
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Габариты, мм
|280x142x43
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Набор инструментов GROSS 12164 пригодится в большинстве дел: при ремонте, на стройке, для проверки электроники, и просто по мелочи в быту. С помощью отверток GROSS 12164 можно затягивать метизы, вкручивать шурупы и болты, вынимать устаревшие крепежные изделия для последующей их замены. Жала отверток закалены и покрыты хромом, обеспечивающим усиленную прочность и особую устойчивость к коррозии. Все изделия изготовлены из стали, имеют удобные ручки, сцепленные с основной частью методом цельной отливки и не проводящие ток, а наконечники инструментов намагничены для удобства сбора и установки крепежей. В набор отвёрток GROSS 12164 входит шесть изделий разной величины, половина из которых имеет реверс для ключа.
Преимущества GROSS 12164:
- Прочность;
- Влагостойкость;
- Антикоррозийное покрытие;
- Нескользящие ручки;
- Универсальность;
- Наличие силового элемента под ключ.
Комплектация:
- Отвертка размером PH 0 х 75;
- Отвертка размером SL 3,0 х 75;
- Отвертка размером PH 1 х 150;
- Отвертка размером SL 5,5 х 100;
- Отвертка размером PH 2 х 100;
- Отвертка размером SL 6,5 х 150.
- Упаковка.