Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор отверток Gross 12164 (6 шт, длина стержня 150 мм)
5.0
2
1 990 ₽
Наборы отверток
    Набор отверток Gross 12164 (6 шт.)
    Арт. 77777Х1306148
    5.0
    2
    Набор отверток Gross 12164 (6 шт, длина стержня 150 мм)
    Набор отверток Gross 12164 (6 шт, длина стержня 150 мм)
    Набор отверток Gross 12164 (6 шт, длина стержня 150 мм)
    Набор отверток Gross 12164 (6 шт, длина стержня 150 мм)
    Набор отверток Gross 12164 (6 шт, длина стержня 150 мм)
    Набор отверток Gross 12164 (6 шт, длина стержня 150 мм)
    Набор отверток Gross 12164 (6 шт, длина стержня 150 мм)
    Набор отверток Gross 12164 (6 шт, длина стержня 150 мм)
      Набор отверток Gross 12164 (6 шт, длина стержня 150 мм)
      Набор отверток Gross 12164 (6 шт, длина стержня 150 мм)
      Набор отверток Gross 12164 (6 шт, длина стержня 150 мм)
      Набор отверток Gross 12164 (6 шт, длина стержня 150 мм)
      Набор отверток Gross 12164 (6 шт, длина стержня 150 мм)
      Набор отверток Gross 12164 (6 шт, длина стержня 150 мм)
      Набор отверток Gross 12164 (6 шт, длина стержня 150 мм)
      Набор отверток Gross 12164 (6 шт, длина стержня 150 мм)

      Набор отверток Gross 12164 (6 шт.)

      1 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 77777Х1306148
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gross
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		0.62
      Габариты, мм
      		280x142x43
      Все характеристики
      1 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Плоскогубцы Зубр "Мастер" хромированные (180мм) 22025-1-18
      550 ₽
      5.0
      Плоскогубцы Зубр "Мастер" хромированные (180мм) 22025-1-18
      Набор ключей комбинированных трещоточных Дело Техники 515080, 8 предметов
      3 210 ₽
      Набор ключей комбинированных трещоточных Дело Техники 515080, 8 предметов
      Шарнирный вороток Berger BG-12FRH (CrV, 1/2", 430 мм)
      1 330 ₽
      5.0
      Шарнирный вороток Berger BG-12FRH (CrV, 1/2", 430 мм)
      Бур по бетону DeWalt Extreme2 DT9540-QZ, SDS+
      440 ₽
      Бур по бетону DeWalt Extreme2 DT9540-QZ, SDS+
      Набор комбинированных ключей Matrix 15426 (12 предметов, 6-22 мм, зеркальная полировка)
      1 350 ₽
      5.0
      Набор комбинированных ключей Matrix 15426 (12 предметов, 6-22 мм, зеркальная полировка)
      Деревянная рукоятка для молотка Matrix 10289 (360 мм)
      130 ₽
      5.0
      Деревянная рукоятка для молотка Matrix 10289 (360 мм)
      Кованый молоток Korvus 3302032, 200 г, деревянная ручка
      280 ₽
      5.0
      Кованый молоток Korvus 3302032, 200 г, деревянная ручка
      Бур Практика 911-581, 6х50/110 мм
      70 ₽
      Бур Практика 911-581, 6х50/110 мм
      Плоскогубцы Matrix 16906 Nickel (200 мм)
      640 ₽
      5.0
      Плоскогубцы Matrix 16906 Nickel (200 мм)
      Стамеска по дереву Лакра 3309120 (20 мм)
      360 ₽
      5.0
      Стамеска по дереву Лакра 3309120 (20 мм)
      Стамеска по дереву Лакра 3309118 (18 мм)
      410 ₽
      5.0
      Стамеска по дереву Лакра 3309118 (18 мм)
      Круглогубцы Зубр 2201-8-16 (160 мм)
      Нет в наличии
      5.0
      Круглогубцы Зубр 2201-8-16 (160 мм)
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Набор инструментов GROSS 12164 пригодится в большинстве дел: при ремонте, на стройке, для проверки электроники, и просто по мелочи в быту. С помощью отверток GROSS 12164 можно затягивать метизы, вкручивать шурупы и болты, вынимать устаревшие крепежные изделия для последующей их замены. Жала отверток закалены и покрыты хромом, обеспечивающим усиленную прочность и особую устойчивость к коррозии. Все изделия изготовлены из стали, имеют удобные ручки, сцепленные с основной частью методом цельной отливки и не проводящие ток, а наконечники инструментов намагничены для удобства сбора и установки крепежей. В набор отвёрток GROSS 12164 входит шесть изделий разной величины, половина из которых имеет реверс для ключа.

        Преимущества GROSS 12164:

        • Прочность;
        • Влагостойкость;
        • Антикоррозийное покрытие;
        • Нескользящие ручки;
        • Универсальность;
        • Наличие силового элемента под ключ.

        Комплектация:

        • Отвертка размером PH 0 х 75;
        • Отвертка размером SL 3,0 х 75;
        • Отвертка размером PH 1 х 150;
        • Отвертка размером SL 5,5 х 100;
        • Отвертка размером PH 2 х 100;
        • Отвертка размером SL 6,5 х 150.
        • Упаковка.