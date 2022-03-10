Набор отверток Gross 12164 (6 шт, длина стержня 150 мм)

Набор инструментов GROSS 12164 пригодится в большинстве дел: при ремонте, на стройке, для проверки электроники, и просто по мелочи в быту. С помощью отверток GROSS 12164 можно затягивать метизы, вкручивать шурупы и болты, вынимать устаревшие крепежные изделия для последующей их замены. Жала отверток закалены и покрыты хромом, обеспечивающим усиленную прочность и особую устойчивость к коррозии. Все изделия изготовлены из стали, имеют удобные ручки, сцепленные с основной частью методом цельной отливки и не проводящие ток, а наконечники инструментов намагничены для удобства сбора и установки крепежей. В набор отвёрток GROSS 12164 входит шесть изделий разной величины, половина из которых имеет реверс для ключа.

Преимущества GROSS 12164:

Прочность;

Влагостойкость;

Антикоррозийное покрытие;

Нескользящие ручки;

Универсальность;

Наличие силового элемента под ключ.

Комплектация: