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Набор отверток и бит Sturm 1040-02-SS4 (21 шт.)
5.0
2
Найти аналог
Наборы отверток
    Набор отверток и бит Sturm 1040-02-SS4 (21 шт.)
    Арт. Х1306328
    5.0
    2
    Набор отверток и бит Sturm 1040-02-SS4 (21 шт.)
    Набор отверток и бит Sturm 1040-02-SS4 (21 шт.)
    Набор отверток и бит Sturm 1040-02-SS4 (21 шт.)
      Набор отверток и бит Sturm 1040-02-SS4 (21 шт.)
      Набор отверток и бит Sturm 1040-02-SS4 (21 шт.)
      Набор отверток и бит Sturm 1040-02-SS4 (21 шт.)

      Набор отверток и бит Sturm 1040-02-SS4 (21 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х1306328
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		1.1
      Габариты, мм
      		309x245x52
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор отверток 21 предмет Sturm 1040-02-SS4 - это практичный и надежный комплект инструментов, предназначенных для монтажа и демонтажа резьбовых соединений, а также для электромонтажных работ. Рабочие части изготовлены из хромованадиевой стали - прочного и долговечного металла. Удобные рукоятки обеспечивают надежный захват и комфортную работу. Пластиковый кейс сохранит в целости весь набор.

        Преимущества:

        • Рабочие части изготовлены из хромованадиевой стали - прочного и долговечного металла. 
        • Удобные рукоятки обеспечивают надежный захват и комфортную работу. 
        • Пластиковый кейс сохранит в целости весь набор.
        • Прочность и долговечность.
        • Практичность.
        • Устойчивость к образованию коррозии.
        • Удобные двухкомпонентные рукоятки.
        • В наборе 21 предмет.