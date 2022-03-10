Набор отверток и бит Sturm 1040-02-SS4 (21 шт.)

Набор отверток 21 предмет Sturm 1040-02-SS4 - это практичный и надежный комплект инструментов, предназначенных для монтажа и демонтажа резьбовых соединений, а также для электромонтажных работ. Рабочие части изготовлены из хромованадиевой стали - прочного и долговечного металла. Удобные рукоятки обеспечивают надежный захват и комфортную работу. Пластиковый кейс сохранит в целости весь набор.



Преимущества: