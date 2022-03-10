Набор отверток и бит Sturm 1040-02-SS4 (21 шт.)
Арт. Х1306328
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|1.1
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Габариты, мм
|309x245x52
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- Набор отверток 21 предмет Sturm 1040-02-SS4 - это практичный и надежный комплект инструментов, предназначенных для монтажа и демонтажа резьбовых соединений, а также для электромонтажных работ. Рабочие части изготовлены из хромованадиевой стали - прочного и долговечного металла. Удобные рукоятки обеспечивают надежный захват и комфортную работу. Пластиковый кейс сохранит в целости весь набор.
Преимущества:
- Рабочие части изготовлены из хромованадиевой стали - прочного и долговечного металла.
- Удобные рукоятки обеспечивают надежный захват и комфортную работу.
- Пластиковый кейс сохранит в целости весь набор.
- Прочность и долговечность.
- Практичность.
- Устойчивость к образованию коррозии.
- Удобные двухкомпонентные рукоятки.
- В наборе 21 предмет.