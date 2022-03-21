Набор отверток Stanley CushionGrip 065009, 7 шт.

Преимущества

Мягкие на ощупь ручки - для высокого комфорта и надежного контроля инструмента

Стержни из высококачественной хромованадиевой стали – снижается риск повреждения жала отвертки

Хромовое покрытие стержней для защиты от коррозии

Ручки большого диаметра - позволяют приложить больший крутящий момент, необходимый для установки винтов в дерево

Гладкая куполообразная форма задней части ручки - для быстрого вращения отвертки - скорость и комфорт

Маркировка для идентификации шлица - для быстрого выбора правильной отвертки для каждого конкретного винта

Набор отверток Stanley CushionGrip 065009 - применяется для работы с резьбовыми соединениями с прямым и крестовым шлицем.