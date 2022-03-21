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Набор отверток Stanley CushionGrip 065009, 7 шт.
5.0
2
1 700 ₽
Наборы отверток
    Набор отверток Stanley CushionGrip 065009, 7 шт.
    Арт. 77777Х1306294
    5.0
    2
    Набор отверток Stanley CushionGrip 065009, 7 шт.
    Набор отверток Stanley CushionGrip 065009, 7 шт.
    Набор отверток Stanley CushionGrip 065009, 7 шт.
      Набор отверток Stanley CushionGrip 065009, 7 шт.
      Набор отверток Stanley CushionGrip 065009, 7 шт.
      Набор отверток Stanley CushionGrip 065009, 7 шт.

      Набор отверток Stanley CushionGrip 065009, 7 шт.

      1 700 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 77777Х1306294
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		0.518
      Габариты, мм
      		200х355х30
      Все характеристики
      1 700 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Набор отверток Stanley CushionGrip 065009 - применяется для работы с резьбовыми соединениями с прямым и крестовым шлицем.

        Преимущества

        • Мягкие на ощупь ручки - для высокого комфорта и надежного контроля инструмента
        • Стержни из высококачественной хромованадиевой стали – снижается риск повреждения жала отвертки
        • Хромовое покрытие стержней для защиты от коррозии
        • Ручки большого диаметра - позволяют приложить больший крутящий момент, необходимый для установки винтов в дерево
        • Гладкая куполообразная форма задней части ручки - для быстрого вращения отвертки - скорость и комфорт
        • Маркировка для идентификации шлица - для быстрого выбора правильной отвертки для каждого конкретного винта