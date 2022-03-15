Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор отверток Stanley Cushiongrip 0-65-012, 3 шт.
5.0
2
Найти аналог
Наборы отверток
    Набор отверток Stanley Cushiongrip 0-65-012, 3 шт.
    Арт. 77777Х1306125
    5.0
    2
    Набор отверток Stanley Cushiongrip 0-65-012, 3 шт.
    Набор отверток Stanley Cushiongrip 0-65-012, 3 шт.
      Набор отверток Stanley Cushiongrip 0-65-012, 3 шт.
      Набор отверток Stanley Cushiongrip 0-65-012, 3 шт.

      Набор отверток Stanley Cushiongrip 0-65-012, 3 шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777Х1306125
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		0.258
      Габариты, мм
      		300х115х36
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Набор отверток Stanley Cushiongrip 0-65-012, 3 шт. -  пригодится в быту, в мастерской или на садовом участке для монтажа и демонтажа резьбовых соединений.

        Преимущества

        • Мягкие на ощупь ручки - для высокого комфорта и надежного контроля инструмента
        • Стержни из высококачественной хромованадиевой стали – снижается риск повреждения жала отвертки
        • Хромовое покрытие стержней для защиты от коррозии
        • Ручки большого диаметра - позволяют приложить больший крутящий момент, необходимый для установки винтов в дерево
        • Гладкая куполообразная форма задней части ручки - для быстрого вращения отвертки - скорость и комфорт
        • Маркировка для идентификации шлица - для быстрого выбора правильной отвертки для каждого конкретного винта 