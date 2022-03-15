Набор отверток Stanley Cushiongrip 0-65-012, 3 шт.
Арт. 77777Х1306125
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|0.258
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Габариты, мм
|300х115х36
Набор отверток Stanley Cushiongrip 0-65-012, 3 шт. - пригодится в быту, в мастерской или на садовом участке для монтажа и демонтажа резьбовых соединений.
Преимущества
- Мягкие на ощупь ручки - для высокого комфорта и надежного контроля инструмента
- Стержни из высококачественной хромованадиевой стали – снижается риск повреждения жала отвертки
- Хромовое покрытие стержней для защиты от коррозии
- Ручки большого диаметра - позволяют приложить больший крутящий момент, необходимый для установки винтов в дерево
- Гладкая куполообразная форма задней части ручки - для быстрого вращения отвертки - скорость и комфорт
- Маркировка для идентификации шлица - для быстрого выбора правильной отвертки для каждого конкретного винта