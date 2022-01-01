Набор отверток ударных Thorvik SDGS7CP
Арт. thorvik_8523
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.79
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Габариты, мм
|320x160x50
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Гибкая
|Нет
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Для точных работ
|Нет
Описание:Набор стержневых ударных отверток Thorvik SDGS7CP 7 предметов 52288 включает в себя инструмент наиболее распространенных размеров.
Особенности и преимущества:
- Хромванадиевые стержни обеспечивают максимальный срок службы инструмента в сложных условиях.
- Двухкомпонентные рукоятки устойчивы к агрессивным средам.
- Все отвертки выполнены согласно международным стандартам DIN.
- Длительный срок использования Thorvik SDGS7CP.
Комплектация:
- Отвертки SL 4, 5.5, 6.5, 8.
- Отвертки PH 0, 1, 2.
- Упаковка.