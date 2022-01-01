Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор отверток ударных Thorvik SDGS7CP
Найти аналог
Отвертки
    Набор отверток ударных Thorvik SDGS7CP
    Арт. thorvik_8523
    Набор отверток ударных Thorvik SDGS7CP

      Набор отверток ударных Thorvik SDGS7CP

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. thorvik_8523

      Характеристики

      Производитель
      		Thorvik
      Вес, кг
      		0.79
      Габариты, мм
      		320x160x50
      Гибкая
      		Нет
      Для точных работ
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор стержневых ударных отверток Thorvik SDGS7CP 7 предметов 52288 включает в себя инструмент наиболее распространенных размеров.

        Особенности и преимущества:

        • Хромванадиевые стержни обеспечивают максимальный срок службы инструмента в сложных условиях. 
        • Двухкомпонентные рукоятки устойчивы к агрессивным средам. 
        • Все отвертки выполнены согласно международным стандартам DIN.
        • Длительный срок использования Thorvik SDGS7CP.

        Комплектация:

        1. Отвертки SL 4, 5.5, 6.5, 8.
        2. Отвертки PH 0, 1, 2.
        3. Упаковка.