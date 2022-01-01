Набор отверток ударных Thorvik SDGS7CP

Описание:

Особенности и преимущества:

Хромванадиевые стержни обеспечивают максимальный срок службы инструмента в сложных условиях.

Двухкомпонентные рукоятки устойчивы к агрессивным средам.

Все отвертки выполнены согласно международным стандартам DIN.

Длительный срок использования Thorvik SDGS7CP.

Комплектация:

Отвертки SL 4, 5.5, 6.5, 8. Отвертки PH 0, 1, 2. Упаковка.

Набор стержневых ударных отверток Thorvik SDGS7CP 7 предметов 52288 включает в себя инструмент наиболее распространенных размеров.