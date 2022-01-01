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Набор отверток Sturm 1040-02-SS10, 71 предмет
Найти аналог
Наборы автоинструмента
    Набор отверток Sturm 1040-02-SS10, 71 предмет
    Арт. 77777Х1306281
    Набор отверток Sturm 1040-02-SS10, 71 предмет
    Набор отверток Sturm 1040-02-SS10, 71 предмет
    Набор отверток Sturm 1040-02-SS10, 71 предмет
    Набор отверток Sturm 1040-02-SS10, 71 предмет
    Набор отверток Sturm 1040-02-SS10, 71 предмет
    Набор отверток Sturm 1040-02-SS10, 71 предмет
    Набор отверток Sturm 1040-02-SS10, 71 предмет
    Набор отверток Sturm 1040-02-SS10, 71 предмет
      Набор отверток Sturm 1040-02-SS10, 71 предмет
      Набор отверток Sturm 1040-02-SS10, 71 предмет
      Набор отверток Sturm 1040-02-SS10, 71 предмет
      Набор отверток Sturm 1040-02-SS10, 71 предмет
      Набор отверток Sturm 1040-02-SS10, 71 предмет
      Набор отверток Sturm 1040-02-SS10, 71 предмет
      Набор отверток Sturm 1040-02-SS10, 71 предмет
      Набор отверток Sturm 1040-02-SS10, 71 предмет

      Набор отверток Sturm 1040-02-SS10, 71 предмет

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х1306281

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Вес, кг
      		2.425
      Габариты, мм
      		350x265x70
      Класс товара
      		бытовой
      Материал кейса
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор отверток STURM 1040-02-SS10 предназначен для использования в домашней мастерской. Инструменты набора можно использовать также для слесарных, авторемонтных, электротехнических и строительных работ. В комплект входят различные отвертки, биты и головки. Стержни отверток изготовлены их хромованадиевой стали, что обеспечивает продолжительный ресурс работы. Хромоникелевое покрытие надежно защищает поверхность рабочей части отверток от коррозии. В комплект входит адаптер для шуроповерта. Твердость 54-56 HRC. Намагниченная рабочая часть.