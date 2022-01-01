Набор отверток Sturm 1040-02-SS10, 71 предмет

Набор отверток STURM 1040-02-SS10 предназначен для использования в домашней мастерской. Инструменты набора можно использовать также для слесарных, авторемонтных, электротехнических и строительных работ. В комплект входят различные отвертки, биты и головки. Стержни отверток изготовлены их хромованадиевой стали, что обеспечивает продолжительный ресурс работы. Хромоникелевое покрытие надежно защищает поверхность рабочей части отверток от коррозии. В комплект входит адаптер для шуроповерта. Твердость 54-56 HRC. Намагниченная рабочая часть.





