Набор отверток Sturm 1040-02-SS2, 11 предметов

Набор отверток 11 предметов Sturm 1040-02-SS2 - это универсальный компактный набор из инструмента с разными видами наконечников: slotted, phillips, pozidriv. Рабочие части изготовлены из хромованадиевой стали, что позволяет работать при высоких нагрузках.



Преимущества