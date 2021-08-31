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Набор отверток Sturm 1040-02-SS2, 11 предметов
5.0
1
Найти аналог
Наборы отверток
    Набор отверток Sturm 1040-02-SS2, 11 предметов
    Арт. Х1306320
    5.0
    1
    Набор отверток Sturm 1040-02-SS2, 11 предметов
    Набор отверток Sturm 1040-02-SS2, 11 предметов
    Набор отверток Sturm 1040-02-SS2, 11 предметов
      Набор отверток Sturm 1040-02-SS2, 11 предметов
      Набор отверток Sturm 1040-02-SS2, 11 предметов
      Набор отверток Sturm 1040-02-SS2, 11 предметов

      Набор отверток Sturm 1040-02-SS2, 11 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х1306320
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		1.15
      Габариты, мм
      		325x205x45
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор отверток 11 предметов Sturm 1040-02-SS2 - это универсальный компактный набор из инструмента с разными видами наконечников: slotted, phillips, pozidriv. Рабочие части изготовлены из хромованадиевой стали, что позволяет работать при высоких нагрузках.

        Преимущества

        • Практичность и долговечность
        • Устойчивость к механическим повреждениям и коррозии
        • Работа в труднодоступных местах
        • Твердость 54-56 HRC
        • Хромоникелевое покрытие
        • Эргономичные рукоятки 
        • Антискользящее покрытие