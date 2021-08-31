Набор отверток Sturm 1040-02-SS2, 11 предметов
Арт. Х1306320
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|1.15
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Габариты, мм
|325x205x45
- Набор отверток 11 предметов Sturm 1040-02-SS2 - это универсальный компактный набор из инструмента с разными видами наконечников: slotted, phillips, pozidriv. Рабочие части изготовлены из хромованадиевой стали, что позволяет работать при высоких нагрузках.
Преимущества
- Практичность и долговечность
- Устойчивость к механическим повреждениям и коррозии
- Работа в труднодоступных местах
- Твердость 54-56 HRC
- Хромоникелевое покрытие
- Эргономичные рукоятки
- Антискользящее покрытие