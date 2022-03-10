Набор отверток с диэлектрической ручкой Sturm 1040-02-SSE, 8 шт.

Преимущества

Отвертки в наборе имеют разнообразные наконечники - для универсальности в использовании

Набор выполнен из хром - ванадиевой стали - для прочности и долговечности инструментов

Изолированные стержни и ручки - для безопасной работы

Намагниченная рабочая часть



Твердость 54-56 HRC



Хромоникелевое покрытие

Антискользящая поверхность для комфортной работы



Набор отверток Sturm 8 шт. 1040-02-SSE с изолированными стержнями и ручками для монтажа и демонтажа крепежных изделий при выполнении ремонтных работ. Изготовлены из прочной хром-ванадиевой стали, что повышает рабочий ресурс. В набор входит тестер напряжения.