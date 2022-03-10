Набор отверток с диэлектрической ручкой Sturm 1040-02-SSE, 8 шт.
Арт. Х1306331
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Тип
|набор, диэлектрическая
|
Назначение
|электрика
- Набор отверток Sturm 8 шт. 1040-02-SSE с изолированными стержнями и ручками для монтажа и демонтажа крепежных изделий при выполнении ремонтных работ. Изготовлены из прочной хром-ванадиевой стали, что повышает рабочий ресурс. В набор входит тестер напряжения.
Преимущества
- Отвертки в наборе имеют разнообразные наконечники - для универсальности в использовании
- Набор выполнен из хром - ванадиевой стали - для прочности и долговечности инструментов
- Изолированные стержни и ручки - для безопасной работы
- Намагниченная рабочая часть
- Твердость 54-56 HRC
- Хромоникелевое покрытие
- Антискользящая поверхность для комфортной работы