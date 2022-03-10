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Набор отверток с диэлектрической ручкой Sturm 1040-02-SSE, 8 шт.
4.5
2
Найти аналог
Наборы отверток
    Набор отверток с диэлектрической ручкой Sturm 1040-02-SSE, 8 шт.
    Арт. Х1306331
    4.5
    2
    Набор отверток с диэлектрической ручкой Sturm 1040-02-SSE, 8 шт.
    Набор отверток с диэлектрической ручкой Sturm 1040-02-SSE, 8 шт.
    Набор отверток с диэлектрической ручкой Sturm 1040-02-SSE, 8 шт.
      Набор отверток с диэлектрической ручкой Sturm 1040-02-SSE, 8 шт.
      Набор отверток с диэлектрической ручкой Sturm 1040-02-SSE, 8 шт.
      Набор отверток с диэлектрической ручкой Sturm 1040-02-SSE, 8 шт.

      Набор отверток с диэлектрической ручкой Sturm 1040-02-SSE, 8 шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х1306331
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		набор, диэлектрическая
      Назначение
      		электрика
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор отверток Sturm 8 шт. 1040-02-SSE с изолированными стержнями и ручками для монтажа и демонтажа крепежных изделий при выполнении ремонтных работ. Изготовлены из прочной хром-ванадиевой стали, что повышает рабочий ресурс. В набор входит тестер напряжения.

        Преимущества

        • Отвертки в наборе имеют разнообразные наконечники - для универсальности в использовании
        • Набор выполнен из хром - ванадиевой стали - для прочности и долговечности инструментов
        • Изолированные стержни и ручки - для безопасной работы
        • Намагниченная рабочая часть
        • Твердость 54-56 HRC
        • Хромоникелевое покрытие
        •  Антискользящая поверхность для комфортной работы