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Набор отверток Stayer Professional PROTech Cr-Mo 25134-H18 z01, 32 предмета
5.0
2
Найти аналог
Наборы отверток
    Набор отверток Stayer Professional PROTech Cr-Mo 25134-H18 z01, 32 предмета
    Арт. 77777Х1306355
    5.0
    2
    Набор отверток Stayer Professional PROTech Cr-Mo 25134-H18 z01, 32 предмета
    Набор отверток Stayer Professional PROTech Cr-Mo 25134-H18 z01, 32 предмета
    Набор отверток Stayer Professional PROTech Cr-Mo 25134-H18 z01, 32 предмета
    Набор отверток Stayer Professional PROTech Cr-Mo 25134-H18 z01, 32 предмета
      Набор отверток Stayer Professional PROTech Cr-Mo 25134-H18 z01, 32 предмета
      Набор отверток Stayer Professional PROTech Cr-Mo 25134-H18 z01, 32 предмета
      Набор отверток Stayer Professional PROTech Cr-Mo 25134-H18 z01, 32 предмета
      Набор отверток Stayer Professional PROTech Cr-Mo 25134-H18 z01, 32 предмета

      Набор отверток Stayer Professional PROTech Cr-Mo 25134-H18 z01, 32 предмета

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777Х1306355
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		0.981
      Габариты, мм
      		328х215х47
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Набор отверток Stayer Professional PROTech Cr-Mo 25134-H18 z01, 32 предмета - предназначен для профессионального монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Отличается долгим сроком службы и надежным исполнением. Специальное напыление увеличивает срок службы и устойчивость металла к деформациям. Биты выполнены из хромванадия, головки - из углеродистой стали.

        Преимущества

        • Стержни из хромомолибденованадиевой стали S2
        • Оксидированные намагниченные наконечники
        • Эргономичные двухкомпонентные ударопрочные противоскользящие рукоятки с отверстием для подвески