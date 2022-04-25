Набор отверток Stayer Professional PROTech Cr-Mo 25134-H18 z01, 32 предмета - предназначен для профессионального монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Отличается долгим сроком службы и надежным исполнением. Специальное напыление увеличивает срок службы и устойчивость металла к деформациям. Биты выполнены из хромванадия, головки - из углеродистой стали.