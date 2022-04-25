Набор отверток Stayer Professional PROTech Cr-Mo 25134-H18 z01, 32 предмета
Арт. 77777Х1306355
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|0.981
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Габариты, мм
|328х215х47
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Набор отверток Stayer Professional PROTech Cr-Mo 25134-H18 z01, 32 предмета - предназначен для профессионального монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Отличается долгим сроком службы и надежным исполнением. Специальное напыление увеличивает срок службы и устойчивость металла к деформациям. Биты выполнены из хромванадия, головки - из углеродистой стали.
Преимущества
- Стержни из хромомолибденованадиевой стали S2
- Оксидированные намагниченные наконечники
- Эргономичные двухкомпонентные ударопрочные противоскользящие рукоятки с отверстием для подвески