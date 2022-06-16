Набор отверток Зубр Профессионал 25239, 6 штук

Набор слесарных отверток Зубр ПРОФЕССИОНАЛ 25239 представлен в оптимальной комплектации и содержит популярный типоразмер моделей. Магнитные наконечники легко удерживают крепеж. Это придает значительное удобство в труднодоступных местах. Специальные двухкомпонентные рукоятки имеют эргономичную форму. Это обеспечивает надежный захват и предотвращает выскальзывание из руки во время работы с инструментом.