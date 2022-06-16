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Набор отверток Зубр Профессионал 25239, 6 штук
5.0
2
Найти аналог
Наборы отверток
    Набор отверток Зубр Профессионал 25239, 6 штук
    Арт. О00000005074
    5.0
    2
    Набор отверток Зубр Профессионал 25239, 6 штук
    Набор отверток Зубр Профессионал 25239, 6 штук
      Набор отверток Зубр Профессионал 25239, 6 штук
      Набор отверток Зубр Профессионал 25239, 6 штук

      Набор отверток Зубр Профессионал 25239, 6 штук

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000005074
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.46
      Габариты, мм
      		300x140x40
      Гибкая
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Набор слесарных отверток Зубр ПРОФЕССИОНАЛ 25239 представлен в оптимальной комплектации и содержит популярный типоразмер моделей. Магнитные наконечники легко удерживают крепеж. Это придает значительное удобство в труднодоступных местах. Специальные двухкомпонентные рукоятки имеют эргономичную форму. Это обеспечивает надежный захват и предотвращает выскальзывание из руки во время работы с инструментом.

        Преимущества

        • Стержень отвертки из хромомолибденовой стали
        • Магнитный наконечник
        • Эргономичная двухкомпонентная рукоятка
        • Хромированное покрытие для защиты от коррозии
        • Отверстия для подвешивания 