Набор отверток Зубр Профессионал 25239, 6 штук
Арт. О00000005074
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.46
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Габариты, мм
|300x140x40
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Гибкая
|Нет
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Набор слесарных отверток Зубр ПРОФЕССИОНАЛ 25239 представлен в оптимальной комплектации и содержит популярный типоразмер моделей. Магнитные наконечники легко удерживают крепеж. Это придает значительное удобство в труднодоступных местах. Специальные двухкомпонентные рукоятки имеют эргономичную форму. Это обеспечивает надежный захват и предотвращает выскальзывание из руки во время работы с инструментом.
Преимущества
- Стержень отвертки из хромомолибденовой стали
- Магнитный наконечник
- Эргономичная двухкомпонентная рукоятка
- Хромированное покрытие для защиты от коррозии
- Отверстия для подвешивания