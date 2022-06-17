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Набор отвёрток для точных работ Вихрь НОТ 8
5.0
2
Найти аналог
Наборы отверток
    Набор отвёрток для точных работ Вихрь НОТ 8
    Арт. О00000013385
    5.0
    2
    Набор отвёрток для точных работ Вихрь НОТ 8

      Набор отвёрток для точных работ Вихрь НОТ 8

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013385
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.21
      Габариты, мм
      		185x133x19
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор отвёрток для точных работ «ВИХРЬ» предназначен для завинчивания и отвинчивания резьбовых соединений маленького размера. 

        Преимущества

        • Отвертки из данного набора незаменимы при работе с электроникой, часами и прочими мелкими соединениями
        • Тыльная сторона отвертки оснащена поворотной шайбой
        • При помощи шайбы можно легко и быстро вращать инструмент простым перебором пальцев
        •  Набор упакован в пластиковый бокс