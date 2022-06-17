Набор отвёрток для точных работ Вихрь НОТ 8
Арт. О00000013385
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.21
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Габариты, мм
|185x133x19
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- Набор отвёрток для точных работ «ВИХРЬ» предназначен для завинчивания и отвинчивания резьбовых соединений маленького размера.
Преимущества
- Отвертки из данного набора незаменимы при работе с электроникой, часами и прочими мелкими соединениями
- Тыльная сторона отвертки оснащена поворотной шайбой
- При помощи шайбы можно легко и быстро вращать инструмент простым перебором пальцев
- Набор упакован в пластиковый бокс