Набор отвёрток Вихрь НО 6 (PH, PZ, SL)
Арт. О00000013228
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Вес, кг
|0.45
|
Габариты, мм
|329x169x50
Набор отвёрток Вихрь PH,SL НО 6 73/6/2/13 подойдет для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Удобные широкие рукоятки обеспечивают рычаг для вращения, что облегчает монтаж и демонтаж винтов вне зависимости от их сложности.
Преимущества
- Стержни отверток из хромованадиевой стали (CrV), полностью закалены и имеют хромоникелевое покрытие
- Наконечники намагничены
- Рукоятки эргономичной формы с отверстием для подвески, изготовлены из двухкомпонентного пластика, поэтому не скользят в руках