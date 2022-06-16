Набор отвёрток Вихрь НО 6 (PH, PZ, SL)

Набор отвёрток Вихрь PH,SL НО 6 73/6/2/13 подойдет для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Удобные широкие рукоятки обеспечивают рычаг для вращения, что облегчает монтаж и демонтаж винтов вне зависимости от их сложности.