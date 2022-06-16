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Набор отвёрток Вихрь НО 6 (PH, PZ, SL)
5.0
2
Найти аналог
Наборы отверток
    Набор отвёрток Вихрь НО 6 (PH, PZ, SL)
    Арт. О00000013228
    5.0
    2
    Набор отвёрток Вихрь НО 6 (PH, PZ, SL)

      Набор отвёрток Вихрь НО 6 (PH, PZ, SL)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013228
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.45
      Габариты, мм
      		329x169x50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Набор отвёрток Вихрь PH,SL НО 6 73/6/2/13 подойдет для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Удобные широкие рукоятки обеспечивают рычаг для вращения, что облегчает монтаж и демонтаж винтов вне зависимости от их сложности.

        Преимущества

        • Стержни отверток из хромованадиевой стали (CrV), полностью закалены и имеют хромоникелевое покрытие
        • Наконечники намагничены
        • Рукоятки эргономичной формы с отверстием для подвески, изготовлены из двухкомпонентного пластика, поэтому не скользят в руках