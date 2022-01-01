Набор пик, буров, лопаток PRORAB 5013 SDS+ 13шт.

Описание:

Комплектация:

Буры (диаметр х длина): 6х160 мм ;8х160 мм; 10х160 мм; 6х210 мм; 8х210 мм; 10х210 мм; 12х210 мм; 10х260 мм; 12х260 мм.

Пика 250 мм.

Лопатки (ширина х длина):

20х250 мм; 40х250 мм.

Канавочное долото 250 мм.

Набор PRORAB 5013 применяется совместно с перфораторами, имеющими тип патрона SDS-plus. Данный набор нашел широкий спектр применения в строительных и ремонтных работах. В комплекте 13 приборов.