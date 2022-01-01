Набор пик, буров, лопаток PRORAB 5013 SDS+ 13шт.
Арт. 9016781
Характеристики
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Производитель
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Длины сверл в комплекте, мм
|160, 210
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Вес, кг
|0.6
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Габариты, мм
|60x280x235
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Количество предметов, шт
|13
Описание:Набор PRORAB 5013 применяется совместно с перфораторами, имеющими тип патрона SDS-plus. Данный набор нашел широкий спектр применения в строительных и ремонтных работах. В комплекте 13 приборов.
Комплектация:
- Буры (диаметр х длина): 6х160 мм ;8х160 мм; 10х160 мм; 6х210 мм; 8х210 мм; 10х210 мм; 12х210 мм; 10х260 мм; 12х260 мм.
- Пика 250 мм.
- Лопатки (ширина х длина):
- 20х250 мм;
- 40х250 мм.
- Канавочное долото 250 мм.