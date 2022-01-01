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Набор пик, буров, лопаток PRORAB 5013 SDS+ 13шт.
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Наборы буров
    Набор пик, буров, лопаток PRORAB 5013 SDS+ 13шт.
    Арт. 9016781
    Набор пик, буров, лопаток PRORAB 5013 SDS+ 13шт.

      Набор пик, буров, лопаток PRORAB 5013 SDS+ 13шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9016781

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Длины сверл в комплекте, мм
      		160, 210
      Вес, кг
      		0.6
      Габариты, мм
      		60x280x235
      Количество предметов, шт
      		13
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор PRORAB 5013 применяется совместно с перфораторами, имеющими тип патрона SDS-plus. Данный набор нашел широкий спектр применения в строительных и ремонтных работах. В комплекте 13 приборов.

        Комплектация:

        • Буры (диаметр х длина): 6х160 мм ;8х160 мм; 10х160 мм; 6х210 мм; 8х210 мм; 10х210 мм; 12х210 мм; 10х260 мм; 12х260 мм.
        • Пика  250 мм.
        • Лопатки (ширина х длина):
          1. 20х250 мм;
          2. 40х250 мм.
        • Канавочное долото  250 мм.